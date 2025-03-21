Аналитики назвали востребованные вакансии в ЯНАО с зарплатами от 120 000 рублей

В ЯНАО специалистам из строительной сферы платят до 155 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплаты в строительной сфере в ЯНАО одни из самых высоких (архивное фото)
Зарплаты в строительной сфере в ЯНАО одни из самых высоких (архивное фото) Фото:

В период зимы 2024-2025 года число вакансий в ЯНАО выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего предложений было размещено в строительной отрасли, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы».

«В разрезе отдельных профессий в лидеры по количеству вакансий вышли водители грузового транспорта, а год к году спрос на них вырос на 63%», — отметили аналитики. Среднее зарплатное предложение для этих работников в округе составило 140 044 рублей.

Наибольшую динамику по вакансиям в зимний период показали монтажники. Число предложений для них выросло на 122% со средней зарплатой в 108 341 рубль. Самые высокие зарплаты в ЯНАО в строительной отрасли готовы платить сварщикам (+38%). За минувшую зиму им в среднем предлагали 155 270 рублей.

Топ-5 востребованных специалистов по количеству опубликованных вакансий в ЯНАО зимой 2024/2025 года

  • Водитель грузового транспорта — 140 044 рублей (+63%);
  • Машинист спецтехники — 130 238 рублей (+19%);
  • Монтажник — 108 341 рублей (+122%);
  • Разнорабочий — 77 093 рублей (+69%);
  • Сварщик — 155 270 рублей (+38%).

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале готовы платить автокурьерам до 220 тысяч рублей. Работодатели предлагают курьерам на машинах гибкий график работы, дополнительные бонусы и возможность работать людям старше 45 лет.

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В период зимы 2024-2025 года число вакансий в ЯНАО выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего предложений было размещено в строительной отрасли, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы». «В разрезе отдельных профессий в лидеры по количеству вакансий вышли водители грузового транспорта, а год к году спрос на них вырос на 63%», — отметили аналитики. Среднее зарплатное предложение для этих работников в округе составило 140 044 рублей. Наибольшую динамику по вакансиям в зимний период показали монтажники. Число предложений для них выросло на 122% со средней зарплатой в 108 341 рубль. Самые высокие зарплаты в ЯНАО в строительной отрасли готовы платить сварщикам (+38%). За минувшую зиму им в среднем предлагали 155 270 рублей. Топ-5 востребованных специалистов по количеству опубликованных вакансий в ЯНАО зимой 2024/2025 года Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале готовы платить автокурьерам до 220 тысяч рублей. Работодатели предлагают курьерам на машинах гибкий график работы, дополнительные бонусы и возможность работать людям старше 45 лет.
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