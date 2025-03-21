Жители Салехарда просят сделать аэропорт круглосуточным

Житель ЯНАО попросил сделать аэропорт Салехарда круглосуточным — он едва не замерз, приехав к зданию раньше открытия. Об этом мужчина сообщил в социальных сетях.
«Сегодня столкнулись с проблемой в аэропорту: приехал 06:30, а оказывается аэропорт закрыт до 07:00, пришлось ждать — хорошо, в тамбур пустили, а так, наверное, там и замерзли бы. По идее, аэропорт должен бы вроде работать круглосуточно, а если бы была метель и с детьми», — обратился местный житель в telegram-канал «Обращения ЯНАО».
В окружном департаменте транспорта ямальцу ответили, что введение круглосуточного режима не имеет смысла. «Аэропорт не принимает ночные рейсы. Обо всех изменениях графика работы аэропорта мы будем сообщать в наших социальных сетях», — сообщил сотрудник дептранса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!