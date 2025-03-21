Жители Салехарда просят сделать аэропорт круглосуточным

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Салехарда работает с семи утра
Аэропорт Салехарда работает с семи утра Фото:

Житель ЯНАО попросил сделать аэропорт Салехарда круглосуточным — он едва не замерз, приехав к зданию раньше открытия. Об этом мужчина сообщил в социальных сетях.

«Сегодня столкнулись с проблемой в аэропорту: приехал 06:30, а оказывается аэропорт закрыт до 07:00, пришлось ждать — хорошо, в тамбур пустили, а так, наверное, там и замерзли бы. По идее, аэропорт должен бы вроде работать круглосуточно, а если бы была метель и с детьми», — обратился местный житель в telegram-канал «Обращения ЯНАО».

В окружном департаменте транспорта ямальцу ответили, что введение круглосуточного режима не имеет смысла. «Аэропорт не принимает ночные рейсы. Обо всех изменениях графика работы аэропорта мы будем сообщать в наших социальных сетях», — сообщил сотрудник дептранса.

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Житель ЯНАО попросил сделать аэропорт Салехарда круглосуточным — он едва не замерз, приехав к зданию раньше открытия. Об этом мужчина сообщил в социальных сетях. «Сегодня столкнулись с проблемой в аэропорту: приехал 06:30, а оказывается аэропорт закрыт до 07:00, пришлось ждать — хорошо, в тамбур пустили, а так, наверное, там и замерзли бы. По идее, аэропорт должен бы вроде работать круглосуточно, а если бы была метель и с детьми», — обратился местный житель в telegram-канал «Обращения ЯНАО». В окружном департаменте транспорта ямальцу ответили, что введение круглосуточного режима не имеет смысла. «Аэропорт не принимает ночные рейсы. Обо всех изменениях графика работы аэропорта мы будем сообщать в наших социальных сетях», — сообщил сотрудник дептранса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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