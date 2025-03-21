Раскрыты детали из дела искалеченной украинской модели Марии Ковальчук

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Ковальчук самостоятельно пришла на стройку и там упала с высоты
Ковальчук самостоятельно пришла на стройку и там упала с высоты Фото:

Украинская модель Мария Ковальчук получила тяжелые травмы в результате падения с высоты на строительной площадке в Дубае. Об этом сообщили представители местной полиции.

По информации правоохранительных органов, Мария Ковальчук «в одиночку вошла на закрытую строительную площадку и упала с высоты». Полиция попросила общественность и СМИ уважать право на личную жизнь и не распространять фейки. Их данные приводит РИА Новости.

Ковальчук пропала после вечеринки у местного шейха в Дубае, 9 марта. После нее она должна была отправиться в Таиланд, но не явилась на рейс, перестала выходить на связь. По словам родственников, она могла попасть в сексуальное рабство. Девушку нашли на обочине у дороги с множественными переломами. Сейчас Ковальчук находится в больнице.

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Украинская модель Мария Ковальчук получила тяжелые травмы в результате падения с высоты на строительной площадке в Дубае. Об этом сообщили представители местной полиции. По информации правоохранительных органов, Мария Ковальчук «в одиночку вошла на закрытую строительную площадку и упала с высоты». Полиция попросила общественность и СМИ уважать право на личную жизнь и не распространять фейки. Их данные приводит РИА Новости. Ковальчук пропала после вечеринки у местного шейха в Дубае, 9 марта. После нее она должна была отправиться в Таиланд, но не явилась на рейс, перестала выходить на связь. По словам родственников, она могла попасть в сексуальное рабство. Девушку нашли на обочине у дороги с множественными переломами. Сейчас Ковальчук находится в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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