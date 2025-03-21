Раскрыты детали из дела искалеченной украинской модели Марии Ковальчук

Украинская модель Мария Ковальчук получила тяжелые травмы в результате падения с высоты на строительной площадке в Дубае. Об этом сообщили представители местной полиции.
По информации правоохранительных органов, Мария Ковальчук «в одиночку вошла на закрытую строительную площадку и упала с высоты». Полиция попросила общественность и СМИ уважать право на личную жизнь и не распространять фейки. Их данные приводит РИА Новости.
Ковальчук пропала после вечеринки у местного шейха в Дубае, 9 марта. После нее она должна была отправиться в Таиланд, но не явилась на рейс, перестала выходить на связь. По словам родственников, она могла попасть в сексуальное рабство. Девушку нашли на обочине у дороги с множественными переломами. Сейчас Ковальчук находится в больнице.
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