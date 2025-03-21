Шумков заявил о планах по строительству IT-технопарка в Кургане. Фото

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© Служба новостей «URA.RU»
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Новый технопарк появится в городе
Новый технопарк появится в городе Фото:

В Заозерном микрорайоне Кургана планируется строительство IT-технопарка. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«В конце 2025 года планируем получить проектную документацию на строительство IT-технопарка в Кургане. Строить объект предполагаем в Заозерном микрорайоне, где много ребятишек и молодежи, как будущее место их работы», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Ранее глава Курганской области сообщил, что рассматривается вариант строительства IT-технопарка с привлечением партнера. Его поиск может затянуться до 2027 года, уточнили в пресс-службе властей региона. 

Для молодежи откроются новые перспективы по работе в технопарке
Для молодежи откроются новые перспективы по работе в технопарке
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В Заозерном микрорайоне Кургана планируется строительство IT-технопарка. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «В конце 2025 года планируем получить проектную документацию на строительство IT-технопарка в Кургане. Строить объект предполагаем в Заозерном микрорайоне, где много ребятишек и молодежи, как будущее место их работы», — написал Шумков в своем telegram-канале. Ранее глава Курганской области сообщил, что рассматривается вариант строительства IT-технопарка с привлечением партнера. Его поиск может затянуться до 2027 года, уточнили в пресс-службе властей региона. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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