21 марта 2025

Участок улицы Малкова в Перми закрыли для движения транспорта. Схема

Участок улицы Малкова в Перми закрыли для движения транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение транспорта прекращено на период проведения строительно-монтажных работ
Движение транспорта прекращено на период проведения строительно-монтажных работ Фото:

В Перми временно прекращено движение транспорта на участке улицы Малкова. Ограничения связаны со строительством очередного этапа улицы Строителей. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса в telegram-канале.

«С 22:00 21 марта до 00:00 01 мая прекращено движение транспорта по улице Малкова (от улицы Строителей до улицы Рабочая)», — рассказали в министерстве. Уточняется, что ограничение движения вводится при выполнении строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций.

Как рассказывало ранее URA.RU, ограничение движение транспорта в Перми по улице Строителей продлили еще на полгода. Ранее его планировалось возобновить 9 марта.

Ограничения введены до 1 мая 2025 года
Ограничения введены до 1 мая 2025 года
Фото:

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В Перми временно прекращено движение транспорта на участке улицы Малкова. Ограничения связаны со строительством очередного этапа улицы Строителей. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса в telegram-канале. «С 22:00 21 марта до 00:00 01 мая прекращено движение транспорта по улице Малкова (от улицы Строителей до улицы Рабочая)», — рассказали в министерстве. Уточняется, что ограничение движения вводится при выполнении строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций. Как рассказывало ранее URA.RU, ограничение движение транспорта в Перми по улице Строителей продлили еще на полгода. Ранее его планировалось возобновить 9 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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