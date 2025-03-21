Участок улицы Малкова в Перми закрыли для движения транспорта

В Перми временно прекращено движение транспорта на участке улицы Малкова. Ограничения связаны со строительством очередного этапа улицы Строителей. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса в telegram-канале.
«С 22:00 21 марта до 00:00 01 мая прекращено движение транспорта по улице Малкова (от улицы Строителей до улицы Рабочая)», — рассказали в министерстве. Уточняется, что ограничение движения вводится при выполнении строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций.
Как рассказывало ранее URA.RU, ограничение движение транспорта в Перми по улице Строителей продлили еще на полгода. Ранее его планировалось возобновить 9 марта.
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