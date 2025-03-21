Огромную сумму отдали на аукционе за 254-килограммовую птицу Twitter

Синюю птицу, которая была размещена на здании штаб-квартиры социальной сети Twitter, продали на аукционе почти за 35 тысяч долларов США. Об этом сообщило Associated Press и подчеркнуло, что имя нового обладателя знака весом 254 килограмма не раскрывается.
«Знак весом 560 фунтов [254 килограмма] и размерами 12 на 9 футов [3,7 на 2,7 метра] был продан за 34 375 долларов США», — сообщило агентство. Имя покупателя не называется.
Предприниматель и ставший после последних выборов президента США главой департамента государственной эффективности Илон Маск стал владельцем Twitter в октябре 2022 года. После завершения сделки выкупа было сокращено около 3,7 тысячи рабочих мест компании. Позднее Маск сменил название соцсети на X, тем самым завершив эпоху известного во всем мире бренда Twitter. Название осталось лишь в адресной строке сайта соцсети.
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