Спецпосланник Трампа назвал точные сроки полного прекращения огня

Уиткофф: полное прекращение огня на Украине возможно через несколько недель
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Уиткофф отметил, что переговоры по вопросу о полной остановке боевых действий пройдут в ближайшее время
Уиткофф отметил, что переговоры по вопросу о полной остановке боевых действий пройдут в ближайшее время Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Полное прекращение огневых действий на территории Украины возможно в течение нескольких недель. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

«Я думаю, через пару недель мы придем к этому», — заявил спецпосланник в интервью Bloomberg TV. Он добавил, что в ближайшем будущем запланированы переговоры по вопросу о полной остановке боевых действий.

Ранее Трамп так же выразил уверенность в скором полном прекращении огня на территории Украины. Он подчеркнул необходимость достижения соглашения между Россией и Украиной.

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Полное прекращение огневых действий на территории Украины возможно в течение нескольких недель. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. «Я думаю, через пару недель мы придем к этому», — заявил спецпосланник в интервью Bloomberg TV. Он добавил, что в ближайшем будущем запланированы переговоры по вопросу о полной остановке боевых действий. Ранее Трамп так же выразил уверенность в скором полном прекращении огня на территории Украины. Он подчеркнул необходимость достижения соглашения между Россией и Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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