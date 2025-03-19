Спецпосланник Трампа назвал точные сроки полного прекращения огня

Полное прекращение огневых действий на территории Украины возможно в течение нескольких недель. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
«Я думаю, через пару недель мы придем к этому», — заявил спецпосланник в интервью Bloomberg TV. Он добавил, что в ближайшем будущем запланированы переговоры по вопросу о полной остановке боевых действий.
Ранее Трамп так же выразил уверенность в скором полном прекращении огня на территории Украины. Он подчеркнул необходимость достижения соглашения между Россией и Украиной.
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