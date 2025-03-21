Уиткофф раскрыл детали переговоров с Путиным по миру на Украине

Президент России Владимир Путин указал в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на детали возможного соглашения о приостановке огня. Об этом заявил представитель американского лидера в интервью.
«Путин спросил меня на встрече: „Что я должен делать в тех местах на фронте, где мы окружили военных ВСУ и они не хотят сдаваться? Мне ликвидировать их?“» — рассказал Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону на youtube-канале последнего.
По словам посланника, Путин представил ему одну гипотетическую ситуацию, но подчеркнул, что это лишь один пример из множества, которые могут произойти на линии боевого соприкосновения. Как передает слова российского лидера Уиткофф, на каждом участке фронта своя ситуация, и каждый из них требует отдельного обсуждения.
Также Уиткофф заявил, что Россия и Украина скоро могут приостановить огонь в Черном море. По его словам, соглашение может вступить в силу в ближайшую неделю.
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