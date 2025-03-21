Водитель иномарки сбил пешехода в Салехарде

Из-за ДТП ямалец госпитализирован
В Салехарде водитель автомобиля Toyota допустил наезд на пешехода в районе дома по улице Чапаева, 29. В результате ДТП человек госпитализирован, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.
«В районе улицы Чапаева, 29 в Салехарде водитель автомобиля Toyota допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.
С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 1369 ДТП. В них погибли пять человек. Еще 72 получили травмы, включая семерых детей.
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