21 марта 2025

Водитель иномарки сбил пешехода в Салехарде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за ДТП ямалец госпитализирован
Из-за ДТП ямалец госпитализирован Фото:

В Салехарде водитель автомобиля Toyota допустил наезд на пешехода в районе дома по улице Чапаева, 29. В результате ДТП человек госпитализирован, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.

«В районе улицы Чапаева, 29 в Салехарде водитель автомобиля Toyota допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.

С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 1369 ДТП. В них погибли пять человек. Еще 72 получили травмы, включая семерых детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде водитель автомобиля Toyota допустил наезд на пешехода в районе дома по улице Чапаева, 29. В результате ДТП человек госпитализирован, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО. «В районе улицы Чапаева, 29 в Салехарде водитель автомобиля Toyota допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства. С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 1369 ДТП. В них погибли пять человек. Еще 72 получили травмы, включая семерых детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...