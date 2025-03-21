С начала 2025 года из Пермского края в Турцию было вывезено 1731 кубометр хвойных пиломатериалов, что значительно превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«С 1 января по 17 марта 2025 года из Прикамья экспортировано 1731 кубометров хвойных пиломатериалов в Турцию. Оформлено 18 фитосанитарных сертификатов, что выше на 338% аналогичного периода 2024 года (395 кубометров)», — сообщается на сайте ведомства.
Вся продукция прошла лабораторный контроль, в результате которого было подтверждено отсутствие карантинных вредных организмов. На основании заключений о фитосанитарном состоянии собственнику продукции были выданы соответствующие сертификаты.
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