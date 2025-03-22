МИД РФ выразил беспокойство из-за особой активности НАТО

Россия обеспокоена ростом числа участников военных учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
«Не может не вызывать беспокойство целенаправленный курс Запада на реализацию стратегической задачи 'натофикации' Азии… Постоянно наращивается спектр и состав участников учений НАТО в АТР,» — заявила Воробьева в интервью РИА Новости. Она отметила, что в рамках учений альянса разрабатываются сценарии, которые включают возможность военного вмешательства в страны, пострадавшие от природных катастроф, а также ведение «тотальной войны».
Воробьева также указала на активизацию логистических операций в рамках учений НАТО, направленных на укрепление военного присутствия в регионе через ротационные схемы. По ее словам, через такие меры западные страны стремятся обеспечить постоянное присутствие своих ударных сил ВВС в АТР, что также вызывает тревогу в Москве. Дипломат заявила, что в ответ Россия наращивает сотрудничество в области политики и обороны со своими партнерами, включая Китай.
В конце прошлого года стало известно, что японские власти обсуждают создание азиатского аналога НАТО. По данным Yomiuri, основой альянса должен будет стать союз Японии и США с привлечением стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия незамедлительно примет меры на возможное размещение американских ракет в Японии.
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