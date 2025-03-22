День метеоролога и Василисин день: что можно и нельзя делать 23 марта 2025

23 марта 2025 в России отмечают сразу несколько праздников. Одни из них — День метеоролога и Василисин день. История, традиции, приметы и запреты праздников — в материале URA.RU.
Гражданские праздники в России 23 марта 2025: День метеоролога
23 марта 2025 года в России отмечают День работников гидрометеорологической службы. Этот праздник посвящен специалистам, которые изучают атмосферу Земли и прогнозируют погоду, учредил его в 2008 году президент. Дата совпадает с Всемирным днем метеорологии, который учредили в 1950 году.
Работа метеорологов помогает:
- Предупреждать о штормах, ураганах и наводнениях.
- Планировать авиарейсы и морские перевозки.
- Защищать урожай от заморозков и засухи.
- Готовиться к магнитным бурям и другим природным явлениям.
Праздник 23 марта отмечают ученые-метеорологи, служащие метеорологических лабораторий и обсерваторий, станций контроля погоды, а также педагоги и студенты профильных учебных учреждений. Коллективы гидрометеорологических служб получают поздравления от руководства и коллег. Лучших сотрудников отмечают премиями и наградами. В разных городах проводятся конференции и круглые столы для обмена опытом.
Православные праздники 23 марта 2025
Павел Таганрогский (в миру Павел Павлович Стожков, 1792-1879) — почитаемый в Русской Православной Церкви святой праведник. Родился в дворянской семье, но рано осиротел. Отказавшись от мирской жизни, Павел Стожков посвятил себя служению Богу и стал известен своим аскетизмом, простотой и глубокой верой. Большую часть жизни он провел в Таганроге, где и снискал почитание еще при жизни благодаря своей праведности и помощи людям.
Он принимал всех, независимо от социального положения, помогая словом и делом. Павлу Таганрогскому приписывают дар прозорливости, существует множество свидетельств о его предсказаниях будущих событий и точных советах. Мощи Павла Таганрогского находятся в Свято-Никольском храме в Таганроге. Русская Православная Церковь канонизировала его в 1999 году.
Народные праздники 23 марта 2025: Васильев день
Ежегодно 23 марта православная церковь вспоминает мучеников Коринфских, пострадавших за веру в III веке. Среди них особенно чтят Василису, поэтому в этот день прозвали «Василисин».
По преданию, во времена гонений императора Декия (III век) христиане скрывались от казни. Одним из них был Кондрат — отшельник, выросший в пустыне близ Коринфа. Повстречав верующих, он принял крещение и стал врачом, но отказался от городской жизни ради молитвенного уединения.
Когда император узнал о Кондрате, он приказал схватить святого и его учеников, среди которых была Василиса. Более 20 человек, включая женщин и детей, подверглись пыткам, но никто не отрекся от Христа. Все мученики добровольно приняли смерть, а их жены последовали за ними на казнь, показав пример непоколебимой веры.
Традиции Василисиного дня
Василису считали покровительницей вешних вод. Крестьяне молились ей, чтобы уберечь дома от затопления. Мужчины рыли канавы вокруг амбаров и колодцев, а женщины укрепляли берега рек ветками ивы.
В конце марта рыба в водоемах становилась особенно активной. Рыбаки отправлялись на промысел, но весь улов солили или сушили — праздник приходится на Великий пост, поэтому есть свежую рыбу было нельзя.
Девушки тайком бросали в ручьи венки из первых весенних цветов, чтобы привлечь любовь и удачу. Однако гадать на суженого или использовать привороты строго запрещалось — это грозило одиночеством.
Приметы и запреты 23 марта 2025
В этот день не принято было:
- Шуметь и веселиться — привлечете завистников, которые могут сглазить.
- Пить алкоголь — злые духи «прицепятся» к пьяному и навредят.
- Вспоминать умерших — к ссорам в семье.
- Покупать новую одежду — быстро порвется или потеряется.
- Менять постельное белье — будут мучить кошмары.
- Разливать жидкости — к финансовым потерям. Пролитую воду или молоко сразу вытирали и сжигали тряпку в печи.
- Незамужним носить мамины платки — к болезням по женской линии.
Также в этот день верили в приметы:
- Журавли прилетели — весна будет ранней и теплой.
- Ветер дует в спину — холода задержатся.
- Жаворонки кружат — скоро зазеленеет трава.
- Гроза в этот день — год будет урожайным.
- Муравьиные кучи растаяли с юга — лето короткое и дождливое, с севера — долгое и солнечное.
- Солнце без облаков — к пасмурной, но теплой погоде.
- Облака низко — ждите дождя.
Кто отмечает именины 23 марта 2025
23 марта именины отмечают обладатели нескольких имен. В православной традиции этот день связан с памятью святых, чьи имена носят верующие.
- Василиса — в честь святой Василисы Коринфской, мученицы III века.
- Кондрат — в честь святого Кондрата Коринфского, мученика III века.
- Галина — в честь святой Галины Коринфской, мученицы III века.
- Виктор — в честь святого Виктора Коринфского, мученика III века.
- Никифор — в честь святого Никифора Коринфского, мученика III века.
- Леонид — в честь святого Леонида Коринфского, мученика III века.
- Павел — в честь святого Павла Коринфского, мученика III века.
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