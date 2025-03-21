21 марта 2025

В свердловском поселке в сгоревшем сарае погибли дети

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Пожар произошел 20 марта
Пожар произошел 20 марта Фото:

В деревне Ключи (Свердловская область) погибли двое подростков в результате пожара в заброшенном сарае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

«Возгорание было потушено местными жителями. Впоследствии, поздним вечером этого же дня, в территориальный отдел полиции поступило сообщение о безвестном исчезновении двух мальчиков. При выезде на место участковый в ходе осмотра сарая нашел тела указанных подростков», — рассказал представитель главка Валерий Горелых.

Загорелся заброшенный сарай 20 марта. Причиной, по предварительной информации, стало неосторожное обращение с огнем. Мальчики (2010 и 2011 годов рождения) растопили «буржуйку» без трубы для выхода дыма, и решили понаблюдать, как из печи вырывается пламя, когда добавляешь жидкость для розжига. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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В деревне Ключи (Свердловская область) погибли двое подростков в результате пожара в заброшенном сарае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области. «Возгорание было потушено местными жителями. Впоследствии, поздним вечером этого же дня, в территориальный отдел полиции поступило сообщение о безвестном исчезновении двух мальчиков. При выезде на место участковый в ходе осмотра сарая нашел тела указанных подростков», — рассказал представитель главка Валерий Горелых. Загорелся заброшенный сарай 20 марта. Причиной, по предварительной информации, стало неосторожное обращение с огнем. Мальчики (2010 и 2011 годов рождения) растопили «буржуйку» без трубы для выхода дыма, и решили понаблюдать, как из печи вырывается пламя, когда добавляешь жидкость для розжига. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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