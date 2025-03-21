В свердловском поселке в сгоревшем сарае погибли дети

В деревне Ключи (Свердловская область) погибли двое подростков в результате пожара в заброшенном сарае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.
«Возгорание было потушено местными жителями. Впоследствии, поздним вечером этого же дня, в территориальный отдел полиции поступило сообщение о безвестном исчезновении двух мальчиков. При выезде на место участковый в ходе осмотра сарая нашел тела указанных подростков», — рассказал представитель главка Валерий Горелых.
Загорелся заброшенный сарай 20 марта. Причиной, по предварительной информации, стало неосторожное обращение с огнем. Мальчики (2010 и 2011 годов рождения) растопили «буржуйку» без трубы для выхода дыма, и решили понаблюдать, как из печи вырывается пламя, когда добавляешь жидкость для розжига. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!