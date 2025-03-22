Названы три условия для пенсии больше 100 тысяч: выполнить их почти нереально

Чтобы получать пенсию в размере 100 тысяч рублей, нужно иметь официальную зарплату не ниже 230 тысяч рублей в течение всей трудовой жизни, непрерывный стаж в 64 года и отсрочку выхода на пенсию до 75 лет. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов.
«Получение пенсии в размере 100 тысяч рублей возможно при сочетании трех условий: официальная зарплата не ниже 230 тысяч рублей в течение всей трудовой жизни, непрерывный стаж 64 года, отсрочка выхода на пенсию до 75 лет», — заявил Гаврилов. Его слова приводит ТАСС.
Он подчеркнул, что любое отклонение от этих параметров может привести к существенному снижению итоговой суммы. По его словам, альтернативой может служить только дополнительная накопительная пенсия, формируемая через добровольные взносы или инвестиционные инструменты.
Ранее стало известно, что россияне считают 100 тысяч рублей комфортным размером пенсии. Исследование «Банки.ру» показало, что люди с низким доходом готовы принять любой размер пенсии, тогда как более обеспеченные нацелены на высокие выплаты. Опрос проводился с 28 января по 21 февраля 2025 года и в нем участвовали около семи тысяч человек.
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