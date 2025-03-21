21 марта 2025

Эндурист заложил в челябинском лесу почти полкило наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель мотоцикла эндуро прятал в лесу наркотики
Водитель мотоцикла эндуро прятал в лесу наркотики Фото:

В Челябинской области полицейские задержали мотоциклиста, который прятал в лесу наркотики. Правоохранители обнаружили свертки с «синтетикой» общей массой 410 граммов. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МВД России по региону.

«Сотрудники экипажа ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Красноармейскому району остановили кроссовый мотоцикл „Кауо“ для проверки. В ходе дальнейшего допроса мужчина признался, что спрятал в лесу сверток с наркотическим веществом „мефедрон“. Выехав на место полицейские обнаружили закладку. Общий вес составил 300 граммов», — объяснили в региональном главке МВД.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов выявили места, где также были обнаружены 110 пакетов с синтетическими наркотиками. Масса каждого составила один грамм. Возбуждено уголовное дело. Судом подозреваемому была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В Челябинской области полицейские задержали мотоциклиста, который прятал в лесу наркотики. Правоохранители обнаружили свертки с «синтетикой» общей массой 410 граммов. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МВД России по региону. «Сотрудники экипажа ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Красноармейскому району остановили кроссовый мотоцикл „Кауо“ для проверки. В ходе дальнейшего допроса мужчина признался, что спрятал в лесу сверток с наркотическим веществом „мефедрон“. Выехав на место полицейские обнаружили закладку. Общий вес составил 300 граммов», — объяснили в региональном главке МВД. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов выявили места, где также были обнаружены 110 пакетов с синтетическими наркотиками. Масса каждого составила один грамм. Возбуждено уголовное дело. Судом подозреваемому была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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