Эндурист заложил в челябинском лесу почти полкило наркотиков

В Челябинской области полицейские задержали мотоциклиста, который прятал в лесу наркотики. Правоохранители обнаружили свертки с «синтетикой» общей массой 410 граммов. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МВД России по региону.
«Сотрудники экипажа ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Красноармейскому району остановили кроссовый мотоцикл „Кауо“ для проверки. В ходе дальнейшего допроса мужчина признался, что спрятал в лесу сверток с наркотическим веществом „мефедрон“. Выехав на место полицейские обнаружили закладку. Общий вес составил 300 граммов», — объяснили в региональном главке МВД.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов выявили места, где также были обнаружены 110 пакетов с синтетическими наркотиками. Масса каждого составила один грамм. Возбуждено уголовное дело. Судом подозреваемому была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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