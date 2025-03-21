В Челябинске представили список мест под новые храмы

В каждом районе Челябинска планируют возвести новые храмы. Площадки под будущее строительство глава города Алексей Лошкин представил митрополиту Челябинскому и Миасскому Алексию. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале.
«Мы подготовили перечень земельных участков на территории Челябинска, где можно построить новые храмы. Такие точки притяжения должны появиться в каждом районе города, чтобы верующие могли найти место для молитвы и размышлений рядом с домом, в пешей доступности», — написал Алексей Лошкин.
Каждый земельный участок обладает перспективами для развития, отметил мэр. По его словам, это те территории, в непосредственной близости от которых уже ведется или запланировано строительство многоквартирных жилых комплексов, а прилегающие территории будут благоустраиваться. Представители Челябинской митрополии ознакомятся с предложениями и предоставят обратную связь по каждому из участков.
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