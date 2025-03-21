21 марта 2025

В Челябинске представили список мест под новые храмы

Челябинский мэр Лошкин анонсировал строительство новых храмов в каждом районе
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Новые храмы появятся в каждом районе Челябинска
Новые храмы появятся в каждом районе Челябинска Фото:

В каждом районе Челябинска планируют возвести новые храмы. Площадки под будущее строительство глава города Алексей Лошкин представил митрополиту Челябинскому и Миасскому Алексию. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале.

«Мы подготовили перечень земельных участков на территории Челябинска, где можно построить новые храмы. Такие точки притяжения должны появиться в каждом районе города, чтобы верующие могли найти место для молитвы и размышлений рядом с домом, в пешей доступности», — написал Алексей Лошкин.

Каждый земельный участок обладает перспективами для развития, отметил мэр. По его словам, это те территории, в непосредственной близости от которых уже ведется или запланировано строительство многоквартирных жилых комплексов, а прилегающие территории будут благоустраиваться. Представители Челябинской митрополии ознакомятся с предложениями и предоставят обратную связь по каждому из участков.

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В каждом районе Челябинска планируют возвести новые храмы. Площадки под будущее строительство глава города Алексей Лошкин представил митрополиту Челябинскому и Миасскому Алексию. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале. «Мы подготовили перечень земельных участков на территории Челябинска, где можно построить новые храмы. Такие точки притяжения должны появиться в каждом районе города, чтобы верующие могли найти место для молитвы и размышлений рядом с домом, в пешей доступности», — написал Алексей Лошкин. Каждый земельный участок обладает перспективами для развития, отметил мэр. По его словам, это те территории, в непосредственной близости от которых уже ведется или запланировано строительство многоквартирных жилых комплексов, а прилегающие территории будут благоустраиваться. Представители Челябинской митрополии ознакомятся с предложениями и предоставят обратную связь по каждому из участков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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