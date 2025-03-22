Названы категории людей, кому можно не сдавать ЕГЭ в 2025 году

Методист Шеренков: поступление без ЕГЭ возможно для лиц с высшим образованием
© Служба новостей «URA.RU»
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Вузы предлагают разные форматы вступительных экзаменов, включая письменные и собеседования
Вузы предлагают разные форматы вступительных экзаменов, включая письменные и собеседования Фото:

В 2025 году выпускники могут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ. Методист по истории и обществознанию «Онлайн-школы №1» Роман Шеренков рассказал, что это касается людей с ограниченными возможностями, тех, кто имеет диплом о среднем профессиональном образовании, выпускников школ до 2009 года, иностранных студентов и обладателей высшего образования.

«В вуз без ЕГЭ могут поступить люди с ограниченными возможностями, абитуриенты с дипломом о среднем профессиональном образовании (СПО), выпускники школ, окончившие обучение до 1 января 2009 года, иностранцы и поступающие с уже имеющимся дипломом о высшем образовании», — передает слова Шеренкова газета «Известия». Он добавил, что также возможно поступление на основании успехов в олимпиадах и конкурсах, а также таких достижений, как золотые медали или участие в Олимпийских играх.

Вузы предлагают различные форматы вступительных экзаменов, включая письменные работы и собеседования. Для подготовки к поступлению рекомендовано обращаться к репетиторам или заниматься самостоятельно, акцентируя внимание на предметах, соответствующих выбранной специальности.

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В 2025 году выпускники могут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ. Методист по истории и обществознанию «Онлайн-школы №1» Роман Шеренков рассказал, что это касается людей с ограниченными возможностями, тех, кто имеет диплом о среднем профессиональном образовании, выпускников школ до 2009 года, иностранных студентов и обладателей высшего образования. «В вуз без ЕГЭ могут поступить люди с ограниченными возможностями, абитуриенты с дипломом о среднем профессиональном образовании (СПО), выпускники школ, окончившие обучение до 1 января 2009 года, иностранцы и поступающие с уже имеющимся дипломом о высшем образовании», — передает слова Шеренкова газета «Известия». Он добавил, что также возможно поступление на основании успехов в олимпиадах и конкурсах, а также таких достижений, как золотые медали или участие в Олимпийских играх. Вузы предлагают различные форматы вступительных экзаменов, включая письменные работы и собеседования. Для подготовки к поступлению рекомендовано обращаться к репетиторам или заниматься самостоятельно, акцентируя внимание на предметах, соответствующих выбранной специальности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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