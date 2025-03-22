МО Украины заманивает украинцев на фронт 185-летней подпиской на Netflix

Министерство обороны Украины использует необычные методы для привлечения молодежи в армию, предлагая им подписку на онлайн-кинотеатр Netflix сроком на 185 лет. Агитационные материалы распространяются среди молодых украинцев, говорит «Страна.ua».
В одной из рекламных кампаний, организованных Минобороны Украины, молодежи предлагают рассчитать, сколько развлечений они могут получить на предоставляемые военным гривны. «Минобороны Украины продолжает рекламировать контракты для молодежи от 18 до 24 лет методом сравнения — сколько чего можно получить на миллион гривен подъемных, положенных молодым рекрутам. <…> Появилась реклама с подсчетами, <…> на сколько лет можно оформить премиум-подписку на Netflix», — сообщило издание в telegram-канале.
Помимо Netflix, в других агитационных материалах используются элементы популярной среди молодежи компьютерной игры Roblox. На одном из плакатов молодых людей заманивают в армию обещанием 33 миллионов робуксов — игровой валюты, которую можно использовать для покупки дополнений и украшений для персонажей в игре.
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