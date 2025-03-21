Завершится ли спецоперация в 2025 году: ожидания России, США и Украины

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 24 марта состоятся российско-американские переговоры о прекращении огня на Украине. На фоне предстоящей беседы французский журнал El Pais сообщает о том, что часть ВСУ просит заключить мир с Россией.
В связи с этим появились прогнозы относительно разрешения конфликта. Одни считают, что спецоперация может завершиться уже в этом году, другие — через несколько лет. В этом материале URA.RU публикует последние мнения.
«Процесс урегулирования может занять много лет»
Турецкий политолог Энгин Озер заявил, что подписание соглашения о прекращении огня может стать важным шагом к началу мирных переговоров между Россией и Украиной. Он отметил, что процесс может занять много лет, но вероятность нарушения режима прекращения огня будет мала, так как обе стороны стремятся избежать эскалации конфликта.
«СВО будет продолжаться до полной сдачи ВСУ»
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российская армия будет продолжать боевые действия в рамках спецоперации до полной сдачи ВСУ. Он подчеркнул, что бои будут продолжаться, пока противник не сдастся и не сложит оружие.
При этом сами украинские бойцы заявили, что готовы к миру с Россией. Часть военных ВСУ признает, что этот конфликт они уже проиграли. Они также выразили желание в нормализации двухсторонних отношений.
«Конфликт может быть завершен уже в этом году»
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Киев планирует завершить конфликт до конца этого года. Он подчеркнул, что установление мира, в том числе зависит, от позиции России.
«Мне кажется, сейчас набран очень хороший дипломатический темп, который позволяет быстро преодолевать и преграды, и достигать конкретных результатов. Потому что Украина, как никто в мире, стремится завершить [этот конфликт] в этом году», — заявил Сибига.
«Горячая фаза СВО может завершиться уже этой весной»
Полпред президента России в Уральском округе Артем Жога заявил, что горячая фаза специальной военной операции может завершиться весной 2025 года. Он также выразил мнение, что Запад всегда будет стремиться к разрушению России и разграблению ее ресурсов.
Путин обозначил четкие условия мира
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова пойти на перемирие, если США и западные страны прекратят оказывать военную поддержку Украине. На встрече с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом он подчеркнул необходимость прекращения поставок оружия. Глава государства уверен, что СВО может завершиться за полтора-два месяца, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и патроны.
Кроме того, Путин подчеркнул, что согласен прекратить конфликт при условии достижения долгосрочного мира и устранения причин украинского кризиса. Он также объяснил, что все будет зависеть от того, как будет складываться обстановка на фронте — если она ухудшится, то перемирие станет не только нецелесообразным, но и нарушит текущие стратегические планы России.
При этом прежние условия России, которые Путин еще выдвинул в июне 2024 года, сохраняются. Для прекращения огня Украина должна вывести свои войска из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в пределах их суверенных границ и официально отказаться от вступления в НАТО.
Позиция США
Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Россия и Украина «в шаге от полного прекращения огня». Она подчеркнула, что США внесли значительный вклад в этот процесс и продолжают работать над созданием прочного мира для Украины и России.
В ЕС считают прекращение огня «ошибкой»
Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что временное прекращение огня на Украине — стратегическая ошибка, так как это может дать возможность России якобы укрепиться и вновь атаковать. При этом он подчеркнул важность достижения справедливого и длительного мира, а также высоко оценил старания США по вовлечению России в переговорный процесс. Однако, по его словам, российская сторона не выполняет взятые на себя обязательства.
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