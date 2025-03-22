Мэра Стамбула доставили в Дворец правосудия

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Имамоглу доставлен в Дворец правосудия
Имамоглу доставлен в Дворец правосудия Фото:

Задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу доставили в Дворец правосудия для дачи показаний прокурору. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

«Полиция доставила Экрема Имамоглу во Дворец правосудия», — говорится в материале телеканала. Также там уточнили, что вместе с ним были доставлены еще 91 подозреваемый. Все они должны предстать перед прокурором, который решит, передавать ли дело в суд и какую меру пресечения применить.

Имамоглу выступает против обвинений во взяточничестве и связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана, не признавая своей вины. Задержание мэра вызвало массовые протесты по всей стране, в результате которых было задержано 343 человека на митингах в нескольких городах.

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Задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу доставили в Дворец правосудия для дачи показаний прокурору. Об этом сообщает телеканал Haberturk. «Полиция доставила Экрема Имамоглу во Дворец правосудия», — говорится в материале телеканала. Также там уточнили, что вместе с ним были доставлены еще 91 подозреваемый. Все они должны предстать перед прокурором, который решит, передавать ли дело в суд и какую меру пресечения применить. Имамоглу выступает против обвинений во взяточничестве и связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана, не признавая своей вины. Задержание мэра вызвало массовые протесты по всей стране, в результате которых было задержано 343 человека на митингах в нескольких городах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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