В Турции начались массовые задержания после ареста главного соперника Эрдогана: что происходит

Турция охвачена волной массовых протестов после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, главного политического соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Улицы Стамбула, Анкары и других городов заполнили тысячи демонстрантов, а турецкая лира рухнула на 11%. С чего все началось и что происходит сейчас — в материале URA.RU.
С чего все началось: массовые задержания
Утром 19 марта полиция ворвалась в дом Имамоглу и задержала его по обвинениям в коррупции и связях с террористами, в частности с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (PKK). Вместе с ним по делу арестовали более 100 человек, включая политиков, журналистов и бизнесменов. Оппозиция тут же назвала арест политической расправой, сравнив ситуацию с «гражданским переворотом». Имамоглу, возглавляющий Стамбул с 2019 года, считается ключевым кандидатом от Республиканской народной партии (CHP) на президентских выборах 2028 года и главным конкурентом Эрдогана.
Начало протестов
Лидеры оппозиции призвали сторонников выйти на митинги, и уже к вечеру 19 марта толпы окружили полицейское управление в Стамбуле, где содержался мэр. В Анкаре и других городах тысячи людей тоже заполнили улицы, скандируя антиправительственные лозунги. В некоторых районах начались стычки с полицией — силовики применили слезоточивый газ и водометы. Те, кто остался дома, выразили протест по-другому: в окнах зажегся свет, а по всему Стамбулу раздавался звон кастрюль и сковородок — традиционный знак несогласия, передает «Пятый канал».
Реакция властей
В ответ власти ввели четырехдневный запрет на митинги в Стамбуле, перекрыли центральные улицы и ограничили доступ к соцсетям, включая X, YouTube и Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской). Однако это не остановило протестующих. На фоне политической нестабильности турецкая лира обвалилась более чем на 10%, а фондовый рынок потерял 7%. Экономисты связывают это с арестом Имамоглу, который подорвал доверие инвесторов.
Подробности инцидента
Арест произошел через день после того, как Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что формально лишает его права баллотироваться в президенты. Оппозиция утверждает, что это часть кампании Эрдогана по устранению соперников перед выборами. Лидер CHP Озгюр Озель назвал действия властей «попыткой задавить волю народа», а мэр Анкары Мансур Яваш, однопартиец Имамоглу, выразил поддержку коллеге и теперь сам находится под угрозой ареста.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.