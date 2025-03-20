Задержанный мэр Стамбула начал давать показания

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, задержанный по обвинению в коррупции, начал давать показания. Об этом сообщил оппозиционный турецкий телеканал.
«Имамоглу начал давать показания», — отметили на телеканале Sozcu TV. Это заявление прозвучало в ходе прямого эфира.
В среду, 19 марта, стамбульская главная прокуратура задержала оппозиционера и мэра Стамбула Экрема Имамоглу в связи с расследованием по обвинениям в коррупции, взяточничестве и подкупе. Политик, в свою очередь, заявил, что не собирается поддаваться давлению властей. В центральных районах Стамбула усилены меры безопасности, особенно возле здания главного управления полиции. Также зафиксированы сбои в функционировании социальных сетей.
На фоне задержания Имамоглу турецкая лира обновила исторический минимум, превысив уровень в 41 лиру за доллар на международной валютной бирже Forex. В связи с текущими событиями на турецком фондовом рынке также наблюдалось значительное снижение, индексы упали на 7%. Кроме того, евро усилил свои позиции против турецкой лиры, достигнув отметки в 42,7 лиры. Подробнее — в материале URA.RU.
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