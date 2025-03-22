В Великобритании началась эпидемия высокоинфекционной чесотки

В Великобритании зафиксирован значительный рост случаев заражения чесоткой. Кожные паразиты начали проявлять устойчивость к традиционным методам лечения. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
«Эпидемия высокоинфекционной чесотки захлестывает Британию… Что еще хуже — кожные паразиты становятся устойчивыми к лекарствам», — отмечает издание. По данным Британской ассоциации дерматологов, количество зараженных в последние месяцы резко возросло и достигло примерно 200 тысяч человек.
Чесотка передается при прямом контакте кожи, что делает ее особенно опасной в условиях общежитий и домов престарелых, где возможности для тесного контакта высоки. Это обстоятельство усугубляет ситуацию, увеличивая риск распространения инфекции среди больших групп населения.
Согласно данным, предоставленным Британской ассоциацией дерматологов, инфекция затронула приблизительно 200 000 жителей Великобритании, что составляет около трех человек на каждую тысячу. Особенно высокие показатели наблюдаются среди подростков в возрасте от 10 до 19 лет и среди пожилых людей — пять случаев на тысячу населения.
Чесотка передается в результате тесного кожного контакта, что объясняет ее распространение среди членов одной семьи и обитателей домов для престарелых. Паразиты и их яйца способны сохранять жизнеспособность на постельном белье и полотенцах, что также может способствовать распространению инфекции.
Симптомы заражения обычно начинают проявляться через три-шесть недель после контакта с инфекцией. Но если у человека ранее уже была чесотка, признаки могут появиться в течение одного-трех дней после повторного заражения.
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