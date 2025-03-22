CNN: Трамп публично девять раз соврал в ходе последнего выступления

23 марта 2025 в 00:25 Размер текста - 17 +

Журналисты уличили Трампа в искажении информации Фото: Official White House / Tia Dufour Президент США Дональд Трамп озвучил ложную информацию во время своего последнего выступления в Овальном кабинете. Политик сделал девять неверных заявлений по ключевым вопросам, включая результаты выборов в стране, помощь Украине, миграцию и торговые дефициты. На это обратил внимание телеканал CNN. В качестве примера CNN, в частности, привел заявление Трампа о количестве голосов, доверенных ему на выборах в ноябре 2024 года. Американский политик заявил, что набрал «немногим более 80 млн голосов», хотя по официальным данным он получил около 77,3 млн голосов. Также глава Белого дома сказал, что торговый дефицит США с Китаем составляет более 1 трлн долларов, тогда как фактически этот показатель равен 263,3 млрд. Как сообщало URA.RU, ранее Дональд Трамп обвинял средства массовой информации в попытках принизить «впечатляющие» успехи его администрации. Так, он заявлял, что масс-медиа используют в своей работе несуществующие источники и пишут материалы, которые абсолютно не соответствуют действительности. Кроме этого, президент США критиковал журналистов Bloomberg, которые опубликовали его слова, произнесенные «не для прессы». А журналистов издания The New York Times обвинил в государственной измене. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Дональд Трамп озвучил ложную информацию во время своего последнего выступления в Овальном кабинете. Политик сделал девять неверных заявлений по ключевым вопросам, включая результаты выборов в стране, помощь Украине, миграцию и торговые дефициты. На это обратил внимание телеканал CNN. В качестве примера CNN, в частности, привел заявление Трампа о количестве голосов, доверенных ему на выборах в ноябре 2024 года. Американский политик заявил, что набрал «немногим более 80 млн голосов», хотя по официальным данным он получил около 77,3 млн голосов. Также глава Белого дома сказал, что торговый дефицит США с Китаем составляет более 1 трлн долларов, тогда как фактически этот показатель равен 263,3 млрд. Как сообщало URA.RU, ранее Дональд Трамп обвинял средства массовой информации в попытках принизить «впечатляющие» успехи его администрации. Так, он заявлял, что масс-медиа используют в своей работе несуществующие источники и пишут материалы, которые абсолютно не соответствуют действительности. Кроме этого, президент США критиковал журналистов Bloomberg, которые опубликовали его слова, произнесенные «не для прессы». А журналистов издания The New York Times обвинил в государственной измене.