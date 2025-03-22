Губернатор Ведерников: у Латвии и Эстонии начались проблемы из-за России

Решение латвийских властей о закрытии на границе с РФ пограничных переходов и мера правительства Эстонии о непризнании небиометрических российских загранпаспортов осложнили жизнь гражданам двух этих стран. Прибалты сами «выстрелили себе в ногу», заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Наши соседи вновь напоминают о себе неожиданными решениями. <...> Они в очередной раз выстрелили себе в ногу, причем дважды. Осложнили жизнь релокантов — за что им отдельное спасибо, и своих граждан, у которых в России есть родственники, — их по-человечески жаль», — написал Михаил Ведерников в своем telegram-канале.
Ранее сын британского короля Карла III — принц Уильям посетил Эстонию, где прокатился на танке НАТО у российских границ, передает RT. За несколько дней до этого сотрудники латвийского пункта пропуска «Патерниеки» перекрыли границу с Белоруссией. Причиной стала группа африканцев, следовавшая в Евросоюз по действительным документам, сообщает телеканал 360.
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