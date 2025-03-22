Кто покинул шоу «Суперстар-5» в шаге от финала: неожиданная и драматичная развязка

В субботу, 22 марта 2025 года, на телеканале НТВ вышел полуфинальный выпуск пятого сезона музыкального конкурса «Суперстар», в котором за право выйти в финал боролись пять участников. Звездам прошлых лет предстояло выступить с сольными номерами и в дуэтах с конкурсантами из предыдущих сезонов шоу. Несмотря на равные итоговые баллы у двух претендентов на вылет, судьям пришлось сделать непростой выбор. Подробнее о формате шоу, выступлении участников, а также о том, кто покинул проект перед финалом — в материале URA.RU.
Формат шоу «Суперстар» и жюри
Шоу «Суперстар» на НТВ — популярный музыкальный проект, в котором соревнуются звезды, чьи песни когда-то возглавляли хит-парады. Участники исполняют не только свои хиты, но и песни других артистов, демонстрируя вокальные таланты и артистизм.
В пятом юбилейном сезоне шоу оценивают строгий музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущая Лера Кудрявцева и солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, который прочно занял место Эдиты Пьехи. В качестве четвертого, сменного судьи в полуфинале выступила экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова.
Ведущими шоу традиционно являются тележурналист Вадим Такменев и певица Наташа Королева. Последней в предыдущем выпуске пришлось принять непростое решение о выбывании Сергея Минаева, из-за чего певица перед началом полуфинала обратилась к жюри с просьбой не перекладывать на нее ответственность: «Пожалейте мои нервы, я вас умоляю. Я еще после прошлого журения отойти не могу».
Участники полуфинального 8 выпуска шоу «Суперстар» и тема выпуска
До полуфинального выпуска под номером 8 дошли пять артистов:
- 47-летний выпускник «Фабрики звезд-2» Ираклий Пирцхалава
- 60-летняя исполнительница хита «Твоя улыбка» Азиза
- 60-летняя бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина
- 63-летний экс-бойфренд Аллы Пугачевой Сергей Челобанов
- 75-летняя советская звезда Ксения Георгиади
Темой полуфинального выпуска стала «Битва сезонов», в рамках которой участники должны были исполнить две песни: сольно и в дуэте с артистами из прошлых сезонов «Суперстар». Причем сольно конкурсантам предстояло спеть композиции, которые ранее исполняли их будущие партнеры по дуэтам.
Сольные выступления в 8 выпуске шоу «Суперстар»: первый раунд
Открыла полуфинал Ксения Георгиади с песней «Снег» Николая Носкова, которую ранее на шоу исполнял Жан Милимеров. Выступление 75-летней артистки впечатлило жюри настолько, что Соседов не нашел, к чему придраться, а Туриченко признался, что его «трясло» от её исполнения. В итоге — максимальные 8 баллов.
Ираклий Пирцхалава исполнил композицию «Ворона» Линды, которую в прошлом сезоне пела группа «Балаган Лимитед». Выбор песни оказался неудачным — Соседову не хватило драматизма, а Лере Кудрявцевой — накала. Итоговая оценка — 6 баллов.
Маргарита Суханкина представила композицию Максима Фадеева «Стану ли я счастливей», которую раньше на шоу пел Алексей Глызин. Жюри осталось недовольно — не хватило драматизма и надрыва в финале. Результат — всего 4 балла.
Сергей Челобанов выбрал песню Даны Соколовой «Индиго», ранее исполненную группой «Стрелки». Номер получился гармоничным, понравился большинству судей, хотя Соседов остался недоволен. Челобанов традиционно «рычал и выл», как отметила Кудрявцева. Итог — 7 баллов.
Завершала первый раунд Азиза с песней Лолиты «Ориентация Север», которую ранее пел Алексей Гоман. Хотя сама певица признавалась, что не до конца понимает смысл текста, ее энергичное исполнение впечатлило судей, которые поставили ей 7 баллов. Только Лера Кудрявцева поставила искры, отметив, что не поняла песню в этом исполнении.
Дуэты: второй раунд в 8 выпуске шоу «Суперстар»
Вторую часть полуфинала открыла Ксения Георгиади в дуэте с Жаном Милимеровым. Они исполнили песню «Нева» Елены Ваенги и Интарса Бусулиса. Судьи высоко оценили их спетость и гармоничность, хотя некоторые зрители в соцсетях отметили, что голоса не сплелись и звучали «из разных опер и эпох». Тем не менее, выступление получило 8 баллов.
Азиза и Алексей Гоман представили мировой хит «Con te partir?» Андреа Бочелли и Сары Брайтман, исполнив и итальянскую версию, и английскую «Тайм ту сей гудбай». Несмотря на визуальную эффектность номера, Туриченко и Кудрявцева придрались к академическому вокалу, что вылилось в итоговые 6 баллов.
Сергей Челобанов вместе с группой «Стрелки» (ныне «Голден Стрелки») исполнил песню «Ну и что». В этом номере голоса звучали вразнобой — Челобанов отдельно, девушки отдельно, но постановка понравилась судьям, которые поставили дуэту 8 баллов.
Маргарита Суханкина и победитель прошлого сезона Алексей Глызин спели «Сквозняки». Номер получился трогательным и искренним, но Соседов нашел «недосказанность», в результате чего дуэт получил 7 баллов.
Завершали второй раунд Ираклий Пирцхалава и группа «Балаган Лимитед» с композицией «Белая стрекоза любви» группы Quest Pistols. По мнению Туриченко, «жилеточка к этой песне не подошла». Исполнение получило 6 баллов.
Турнирные итоги: кто покинул шоу «Суперстар» в полуфинале
По результатам двух раундов полуфинала Ксения Георгиади набрала максимальные 16 баллов, Азиза и Сергей Челобанов получили по 13 баллов. Ираклий Пирцхалава — 12 баллов, а Маргарита Суханкина — 11 баллов.
Общая турнирная таблица после восьми выпусков выглядела следующим образом:
- Азиза — 68 баллов
- Сергей Челобанов и Ксения Георгиади — по 67 баллов
- Ираклий Пирцхалава и Маргарита Суханкина — по 62 балла
«Абсолютная сенсация. Такого в полуфиналах у нас не было», — прокомментировал ничью ведущий Вадим Такменев. Согласно правилам, проект должен покинуть аутсайдер, но поскольку Ираклий и Маргарита набрали одинаковое количество баллов, решение о выбывании принимало жюри путем голосования.
Сергей Соседов первым высказался за Маргариту Суханкину: «У меня сегодня нет никаких сомнений. У меня сегодня нет никакой дилеммы. Мне все абсолютно ясно». Кирилл Туриченко также поддержал бывшую солистку группы «Мираж», а Юлия Волкова проголосовала за Ираклия.
Решающий голос принадлежал Лере Кудрявцевой, которая, добавив немного интриги, все же проголосовала за Маргариту: «Я считаю, что Ираклий у нас — джентльмен. Он дошел почти до финала, это круто и здорово, но как настоящий мужчина он должен уступить место Рите».
Со счетом 3:1 члены жюри решили, что в финал проходит Маргарита Суханкина, а Ираклий Пирцхалава покидает проект. Однако, как напомнил Такменев, зрители увидят его в финальном выпуске, куда приглашаются все ранее выбывшие участники.
Когда смотреть финал шоу «Суперстар-5»
Финал пятого юбилейного сезона «Суперстар» состоится в следующую субботу, 29 марта 2025 года, на телеканале НТВ. В нем за звание победителя и главный приз поборются четверо финалистов: Азиза, Ксения Георгиади, Сергей Челобанов и Маргарита Суханкина.
Ранее проект покинули Лена Катина, Михаил Муромов, Данко, Корнелия Манго, Сергей Минаев и теперь Ираклий Пирцхалава. Все они появятся в финальном выпуске, чтобы поддержать финалистов и, возможно, выступить с совместными номерами.
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