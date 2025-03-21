Как прошел девятый выпуск шоу «Один в один»: Жан Милимеров поразил судей наповал

В пятницу, 21 марта, фанаты шоу «Один в один» увидели новый выпуск популярного шоу. До финала осталось совсем немного, так что артисты постарались выложиться во всю силу. О том, как прошел девятый выпуск «Один в один» — в материале URA.RU.
Что за шоу «Один в один»
Сегодня «Один в один» — это одно из самых популярных музыкальных шоу на российском телевидении. Артисты приходят на проект и выступают, перевоплощаясь в легендарных исполнителей. Цель «двойников» повторить не только сам голос и манеру петь, но и мимику, манеру движения и другие особенности музыкантов.
После номера члены жюри решают, насколько артист походил на тот образ, который он выбрал. В конце сезона зрители узнают, кто из участников лучше всего умеет перевоплощаться на сцене.
В креслах жюри сидят актер Юрий Стоянов, артист Алексей Чумаков и оперная певицы Марина Мещерякова. В девятом выпуске к ним присоединился певец Александр Буйнов.
В текущем шестом сезоне участвуют десять артистов: Юлия Савичева, Родион Газманов, Валерия Ланская, Надежда Ангарская, Жан Милимеров, Арсений Бородин, Вячеслав Макаров, Нодар Ревия, Мария Зайцева и Алиса Мон.
Как прошел девятый выпуск шоу «Один в один»
Сосо Павлиашвили в исполнении Арсения Бородина
Арсений Бородин решил появиться на сцене в образе Сосо Павлиашвили исполнить песню «Небо на ладони». Ему необходимо было не ударить в грязь лицом — ведь в прошлом выпуске члены жюри не оценили его появление в образе Михаила Боярского. Исполнение получилось достойным: многие бы не заметили подмены, если бы не знали, что это за шоу. Выступление оценили и судьи: Алексей Чумаков отметил, что Бородин напомнил ему Павлиашвили в молодые годы артиста, но вот в тембр голоса не совсем попал.
Арета Франклин в исполнении Надежды Ангарской
Надежда Ангарская вдохновилась сценой из фильма «Братья Блюз и исполнила песню Think американской певицы Ареты Франклин. Не все судьи оценили номер: Алексей Чумаков попытался было сказать, что перевоплощение не удалось и что „ни один белый человек так не споет“.
Любовь Успенская в исполнении Юлии Савичевы
Артистка решила вдохновиться выступлением Успенской в 2018 году и спеть «Пропадаю я». Казалось, что Юлия отлично изобразить певицу, ведь ее типаж неплохо совпадает с «оригиналом». Но в итоге артистка переборщила. В итоге номер выглядел скорее как пародия, что заметили все члены жюри. Стоянов и вовсе заявил, что задача выполнена, только если цель была изобразить «новогодний капустник».
Александр Буйнов в исполнении Родиона Газманова
Вышедший на сцену Родион Газманов решил выступить в образе Александра Буйнова с песней «Падают листья». Сидящий в кресле жюри «оригинал» остался в таком восторге от внешнего сходства, что предложил артисту как-нибудь поработать двойником в одном из концертных туров.
Мадонна в исполнении Валерии Ланской
Валерия Ланская попыталась удивить собравшихся за экранами образом Мадонны и песней Vogue. Но просчиталась: голос едва походил на оригинальное исполнение, а движения артистки совсем не напоминали легендарную певицу. Как сказали судьи, артистке «не хватило пошлинки».
Елена Ваенга в образе Алисы Мон
Со сцены Алиса Мон исполнила песню «Курю» Елены Ваенги. Внешний вид и движения девушки оказались на высоте, но вот вокал едва походил на оригинал. Тем не менее, члены жюри в целом тепло встретили такое перевоплощение, но в основном хвалили грим, а не голос.
Томас Андрес в исполнении Вячеслава Макарова
Вышедшего на сцену Вячеслава Макарова был практически неотличим от певца из Modern Talking. И внешний вид, и исполнение песни понравились судьям. «Слава богу, что у тебя есть чувство меры. В этом персонаже можно было уйти в жантильность. Ты прошел по лезвию. Это и есть искусство», — резюмировал Стоянов.
Александр Иванов в исполнении Нодара Ревии
Нодар Ревия спел со сцены песню Александра Иванова «Боже, какой пустяк». Секретным приемом во время выступления стал номер со спящей девочкой в начале — Алексей Чумаков и вовсе заявил, что это был лучший номер артиста за весь сезон.
Энни Леннокс в исполнении Марии Зайцевой
Мария Зайцева исполнила ключевую песню в карьере Энни Леннокс «Why». Жюри высоко оценили номер. «Тебе идет возраст. Фантастически „заматовела“, сделала матовым свой звонкий, звенящий голос. Ни разу не сорвалась. Очень похоже сделала», — похвалил участницу Чумаков.
Александр Шоуа в исполнении Жана Милимерова
Жан Милимеров исполнил песню Александра Шоуа «Плачь и смотри». Артист смог передать энергетику «оригинала» и по-хорошему впечатлил членов жюри. Судьи высоко оценили исполнение песни Шоуа и похвалили Жана за идеально воссозданные движения артиста.
Результаты голосования в девятом выпуске шоу «Один в один»
После того, как последний артист выступил с номером, члены жюри распределили свои пятерки между участниками. В итоге победителем девятого выпуска стал Жан Милимеров — артист набрал 62 балла.
Второе место осталось за Ревией — артистка получила 35 баллов. «Бронзу» выхватила Ангарская, набрав 32 балла.
По итогам девяти выпусков шоу «Один в один» общая турнирная таблица выглядит так:
- Мария Зайцева — 311 баллов
- Вячеслав Макаров — 285 баллов
- Алиса Мон — 271 балл
- Жан Милимеров — 267 баллов
- Нодар Ревия — 258 баллов
- Арсений Бородин — 244 балла
- Надежда Ангарская — 227 баллов
- Валерия Ланская — 203 балла
- Юлия Савичева — 195 баллов
- Родион Газманов — 169 баллов
Когда смотреть шоу «Один в один»
Музыкальное шоу «Один в один» выходит по пятницам на телеканале «Россия-1». Эфир начнется в 21:10, а запись выпусков можно посмотреть на официальном сайте канала. Финальный, десятый выпуск, появится на экранах 28 марта 2025 года.
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