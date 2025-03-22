В Прикамье разработают план развития пассажирских перевозок водным транспортом

В Пермском крае проводят аукцион по определению подрядчика, который разработает план развития региональных речных маршрутов. Работу оценили в 12 млн рублей, указано на портале ЕИС «Закупки».
«Объект закупки: выполнение работ по разработке плана развития пассажирских перевозок водным транспортом в Прикамье. Начальная цена контракта: 12 300 000 рублей», — говорится в описании. Заявки на торги будут приниматься до 9 апреля.
Подрядчику необходимо предусмотреть развитие маршрутной сети и приобретение флота. Определить местоположение будущих причалов с учетом их конструкции. Разработать предложения по созданию предприятий водного транспорта. Придумать механизмы интеграции с другими транспортными средствами для сооружения пересадочных пунктов.
План должен быть рассчитан на ближайшие 10 лет. Итоги работы нужно предоставить до 20 ноября текущего года.
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