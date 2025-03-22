22 марта 2025
21 марта 2025

В Прикамье разработают план развития пассажирских перевозок водным транспортом

© Служба новостей «URA.RU»
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Работы должны быть выполнены к 20 ноября
Работы должны быть выполнены к 20 ноября Фото:

В Пермском крае проводят аукцион по определению подрядчика, который разработает план развития региональных речных маршрутов. Работу оценили в 12 млн рублей, указано на портале ЕИС «Закупки».

«Объект закупки: выполнение работ по разработке плана развития пассажирских перевозок водным транспортом в Прикамье. Начальная цена контракта: 12 300 000 рублей», — говорится в описании. Заявки на торги будут приниматься до 9 апреля.

Подрядчику необходимо предусмотреть развитие маршрутной сети и приобретение флота. Определить местоположение будущих причалов с учетом их конструкции. Разработать предложения по созданию предприятий водного транспорта. Придумать механизмы интеграции с другими транспортными средствами для сооружения пересадочных пунктов.

План должен быть рассчитан на ближайшие 10 лет. Итоги работы нужно предоставить до 20 ноября текущего года.

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В Пермском крае проводят аукцион по определению подрядчика, который разработает план развития региональных речных маршрутов. Работу оценили в 12 млн рублей, указано на портале ЕИС «Закупки». «Объект закупки: выполнение работ по разработке плана развития пассажирских перевозок водным транспортом в Прикамье. Начальная цена контракта: 12 300 000 рублей», — говорится в описании. Заявки на торги будут приниматься до 9 апреля. Подрядчику необходимо предусмотреть развитие маршрутной сети и приобретение флота. Определить местоположение будущих причалов с учетом их конструкции. Разработать предложения по созданию предприятий водного транспорта. Придумать механизмы интеграции с другими транспортными средствами для сооружения пересадочных пунктов. План должен быть рассчитан на ближайшие 10 лет. Итоги работы нужно предоставить до 20 ноября текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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