22 марта 2025

Вильфанд: 2025 год рискует войти в пятерку самых теплых в истории

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Теплее становится из-за увеличения концентрации парниковых газов
Теплее становится из-за увеличения концентрации парниковых газов Фото:

Текущий год может войти в топ-5 самых теплых за всю историю. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Существует вероятность, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых. Связано это с тем, что последние годы становятся все теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов. К сожалению, пока еще не удалось стабилизировать этот процесс», — объяснил Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

О том, какое место займет 2025 год среди самых теплых, можно будет с уверенностью сказать во второй половине года. Ранее об экстремальной погоде в России рассказывал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает «Национальная служба новостей».

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Текущий год может войти в топ-5 самых теплых за всю историю. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Существует вероятность, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых. Связано это с тем, что последние годы становятся все теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов. К сожалению, пока еще не удалось стабилизировать этот процесс», — объяснил Роман Вильфанд в интервью ТАСС. О том, какое место займет 2025 год среди самых теплых, можно будет с уверенностью сказать во второй половине года. Ранее об экстремальной погоде в России рассказывал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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