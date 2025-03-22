Вильфанд: 2025 год рискует войти в пятерку самых теплых в истории

Текущий год может войти в топ-5 самых теплых за всю историю. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Существует вероятность, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых. Связано это с тем, что последние годы становятся все теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов. К сожалению, пока еще не удалось стабилизировать этот процесс», — объяснил Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
О том, какое место займет 2025 год среди самых теплых, можно будет с уверенностью сказать во второй половине года. Ранее об экстремальной погоде в России рассказывал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.