День оленевода — традиционный праздник, который отмечают во всех уголках Ямала. Он представляет собой большой этнический фестиваль, с ярмарками, традиционными спортивными состязаниями кочевников и толпами туристов. Однако есть места, где это событие отмечают особенно ярко. Депутат законодательного собрания ЯНАО Эдуард Яунгад назвал журналисту URA.RU свой личный ТОП-3 таких площадок.
«Самый яркий? Ну я бы отметил три праздника. Они проходят в Аксарке, Тазовском и Яр-Сале», — рассказал Яунгад.
Он также отметил, что в Салехарде тоже сделали отличный День оленевода. Однако тем, кто не успел побывать на нем не стоит расстраиваться: «Эта череда праздников еще не заканчивается, она будет заканчиваться только где-то к концу апреля, поэтому, если кто-то не успел в Салехард, то вполне может приехать в любой другой северный поселок нашего округа», — добавил депутат.
В Салехарде 22 марта прошел первый день одного из самых колоритных праздников — Дня оленевода. Для жителей и гостей города он стартовал в 12:00 на набережной реки Полябта. Туда пришло огромное количество народа: еще до открытия на пропускных пунктах стояли очереди из десятков людей. О том, что было на мероприятии — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!