22 марта 2025
21 марта 2025

Депутат ЗакСо ЯНАО Яунгад назвал ТОП-3 самых ярких Дня оленевода. Видео

Яунгад: самые яркие Дни оленевода проходят в Аксарке, Тазовском и Яр-Сале
© Служба новостей «URA.RU»
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Дни оленевода будут проходить на Ямале до конца апреля
Дни оленевода будут проходить на Ямале до конца апреля Фото:

День оленевода — традиционный праздник, который отмечают во всех уголках Ямала. Он представляет собой большой этнический фестиваль, с ярмарками, традиционными спортивными состязаниями кочевников и толпами туристов. Однако есть места, где это событие отмечают особенно ярко. Депутат законодательного собрания ЯНАО Эдуард Яунгад назвал журналисту URA.RU свой личный ТОП-3 таких площадок.

«Самый яркий? Ну я бы отметил три праздника. Они проходят в Аксарке, Тазовском и Яр-Сале», — рассказал Яунгад.

Он также отметил, что в Салехарде тоже сделали отличный День оленевода. Однако тем, кто не успел побывать на нем не стоит расстраиваться: «Эта череда праздников еще не заканчивается, она будет заканчиваться только где-то к концу апреля, поэтому, если кто-то не успел в Салехард, то вполне может приехать в любой другой северный поселок нашего округа», — добавил депутат.

В Салехарде 22 марта прошел первый день одного из самых колоритных праздников — Дня оленевода. Для жителей и гостей города он стартовал в 12:00 на набережной реки Полябта. Туда пришло огромное количество народа: еще до открытия на пропускных пунктах стояли очереди из десятков людей. О том, что было на мероприятии — в материале URA.RU.

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День оленевода — традиционный праздник, который отмечают во всех уголках Ямала. Он представляет собой большой этнический фестиваль, с ярмарками, традиционными спортивными состязаниями кочевников и толпами туристов. Однако есть места, где это событие отмечают особенно ярко. Депутат законодательного собрания ЯНАО Эдуард Яунгад назвал журналисту URA.RU свой личный ТОП-3 таких площадок. «Самый яркий? Ну я бы отметил три праздника. Они проходят в Аксарке, Тазовском и Яр-Сале», — рассказал Яунгад. Он также отметил, что в Салехарде тоже сделали отличный День оленевода. Однако тем, кто не успел побывать на нем не стоит расстраиваться: «Эта череда праздников еще не заканчивается, она будет заканчиваться только где-то к концу апреля, поэтому, если кто-то не успел в Салехард, то вполне может приехать в любой другой северный поселок нашего округа», — добавил депутат. В Салехарде 22 марта прошел первый день одного из самых колоритных праздников — Дня оленевода. Для жителей и гостей города он стартовал в 12:00 на набережной реки Полябта. Туда пришло огромное количество народа: еще до открытия на пропускных пунктах стояли очереди из десятков людей. О том, что было на мероприятии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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