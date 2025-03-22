Семья участника СВО из Прикамья получила льготы после вмешательства прокуратуры

В Прикамье прокуратура помогла супруге бойца СВО восстановить положенные льготы на детей. Об этом сообщила пресс-служба краевого ведомства. Проблема с освобождением от родительской платы в детском саду возникла в Верещагинском районе.
«Установлено, что приказом директора муниципального учреждения заявитель освобождена от уплаты средств за присмотр и уход за детьми только с даты подачи ею соответствующего заявления, а не с даты начала прохождения ее мужем военной службы по контракту и участия в спецоперации. По результатам проверки руководителю детсада внесено представление, нарушения были устранены», — написано на сайте надзорного органа.
Заявительнице произвели перерасчет. Семье участника СВО вернули сумму незаконно удержанной родительской платы в полном объеме.
Ранее URA.RU рассказывало о другой прикамской семье бойца спецоперации, которой незаконно начисляли плату за вывоз мусора и отопление. Людям пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы вернуть собственные деньги.
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