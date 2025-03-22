22 марта 2025
21 марта 2025

Семья участника СВО из Прикамья получила льготы после вмешательства прокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальные права семьи участника СВО были восстановлены
Социальные права семьи участника СВО были восстановлены Фото:

В Прикамье прокуратура помогла супруге бойца СВО восстановить положенные льготы на детей. Об этом сообщила пресс-служба краевого ведомства. Проблема с освобождением от родительской платы в детском саду возникла в Верещагинском районе.

«Установлено, что приказом директора муниципального учреждения заявитель освобождена от уплаты средств за присмотр и уход за детьми только с даты подачи ею соответствующего заявления, а не с даты начала прохождения ее мужем военной службы по контракту и участия в спецоперации. По результатам проверки руководителю детсада внесено представление, нарушения были устранены», — написано на сайте надзорного органа.

Заявительнице произвели перерасчет. Семье участника СВО вернули сумму незаконно удержанной родительской платы в полном объеме. 

Ранее URA.RU рассказывало о другой прикамской семье бойца спецоперации, которой незаконно начисляли плату за вывоз мусора и отопление. Людям пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы вернуть собственные деньги.

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В Прикамье прокуратура помогла супруге бойца СВО восстановить положенные льготы на детей. Об этом сообщила пресс-служба краевого ведомства. Проблема с освобождением от родительской платы в детском саду возникла в Верещагинском районе. «Установлено, что приказом директора муниципального учреждения заявитель освобождена от уплаты средств за присмотр и уход за детьми только с даты подачи ею соответствующего заявления, а не с даты начала прохождения ее мужем военной службы по контракту и участия в спецоперации. По результатам проверки руководителю детсада внесено представление, нарушения были устранены», — написано на сайте надзорного органа. Заявительнице произвели перерасчет. Семье участника СВО вернули сумму незаконно удержанной родительской платы в полном объеме.  Ранее URA.RU рассказывало о другой прикамской семье бойца спецоперации, которой незаконно начисляли плату за вывоз мусора и отопление. Людям пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы вернуть собственные деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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