Россиян предупредили о редком астрономическом явлении

Астроном Короткий: у Сатурна полностью исчезли кольца
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Сейчас «исчезновение» колец Сатурна увидеть не удастся из-за близкого расположения планеты с Солнцем
Сейчас «исчезновение» колец Сатурна увидеть не удастся из-за близкого расположения планеты с Солнцем Фото:

Кольца Сатурна полностью «исчезли» 23 марта. Это редкое астрономическое явление связано со взаимным расположением планеты с Землей, объяснил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.

«В этот день, 23 марта, произошло первое в этом году исчезновение колец Сатурна. Наблюдатели на Земле оказались в той же плоскости, что и кольца Сатурна, и сейчас их видно с ребра», — рассказал Короткий РИА Новости. 

По словам ученого, даже если смотреть на планету в крупный телескоп, колец с Земли не видно. Это событие происходит один раз в 15 лет. Однако в этом году любителям астрономии повезет во второй раз — кольца снова «исчезнут» 26 ноября. Тогда исчезновение удастся увидеть, но сейчас это не представляется возможным из-за близкого расположения Сатурна с Солнцем. 

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Кольца Сатурна полностью «исчезли» 23 марта. Это редкое астрономическое явление связано со взаимным расположением планеты с Землей, объяснил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий. «В этот день, 23 марта, произошло первое в этом году исчезновение колец Сатурна. Наблюдатели на Земле оказались в той же плоскости, что и кольца Сатурна, и сейчас их видно с ребра», — рассказал Короткий РИА Новости.  По словам ученого, даже если смотреть на планету в крупный телескоп, колец с Земли не видно. Это событие происходит один раз в 15 лет. Однако в этом году любителям астрономии повезет во второй раз — кольца снова «исчезнут» 26 ноября. Тогда исчезновение удастся увидеть, но сейчас это не представляется возможным из-за близкого расположения Сатурна с Солнцем. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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