Россиян предупредили о редком астрономическом явлении

Кольца Сатурна полностью «исчезли» 23 марта. Это редкое астрономическое явление связано со взаимным расположением планеты с Землей, объяснил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.
«В этот день, 23 марта, произошло первое в этом году исчезновение колец Сатурна. Наблюдатели на Земле оказались в той же плоскости, что и кольца Сатурна, и сейчас их видно с ребра», — рассказал Короткий РИА Новости.
По словам ученого, даже если смотреть на планету в крупный телескоп, колец с Земли не видно. Это событие происходит один раз в 15 лет. Однако в этом году любителям астрономии повезет во второй раз — кольца снова «исчезнут» 26 ноября. Тогда исчезновение удастся увидеть, но сейчас это не представляется возможным из-за близкого расположения Сатурна с Солнцем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.