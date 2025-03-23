В Британии призвали страны ЕС подключиться к плану сдерживания России

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Стармер выразил поддержку Трампу в достижении мирного соглашения
Стармер выразил поддержку Трампу в достижении мирного соглашения Фото:

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал страны Европейского Союза активнее включаться в план сдерживания России. Об этом он заявил, подчеркивая необходимость предоставления надежных гарантий безопасности Украине. 

По его мнению, отсутствие надежных гарантий безопасности оставит Киев беззащитным, при этом Европа должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий. «Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок», — передает его слова The New Tork Times

В своем выступлении Стармер также выразил одобрение инициативам президента США Дональда Трампа по достижению мира, подчеркнув особую связь между Лондоном и Вашингтоном. Он упомянул, что Великобритания и Франция уже выразили готовность отправить свои войска для сдерживания, в то время как другие европейские страны пока не объявили о подобных намерениях.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал страны Европейского Союза активнее включаться в план сдерживания России. Об этом он заявил, подчеркивая необходимость предоставления надежных гарантий безопасности Украине.  По его мнению, отсутствие надежных гарантий безопасности оставит Киев беззащитным, при этом Европа должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий. «Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок», — передает его слова The New Tork Times.  В своем выступлении Стармер также выразил одобрение инициативам президента США Дональда Трампа по достижению мира, подчеркнув особую связь между Лондоном и Вашингтоном. Он упомянул, что Великобритания и Франция уже выразили готовность отправить свои войска для сдерживания, в то время как другие европейские страны пока не объявили о подобных намерениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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