В Еманжелинске (Челябинская область) местный магазин буквально разорвало после взрыва бытового газа. В результате хлопка госпитализировали продавца, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Взрыв газа произошел приблизительно в семь утра. Магазин разорвало напрочь», — сообщают местные жители в паблике «Подслушано в Еманжелинске» и выкладывают видео последствий ЧП.
В ГУ МЧС отмечают, что инцидент произошел в еманжелинском поселке Батуринский на улице Садовой. В одноэтажном магазине случился хлопок газовоздушной смеси из-за газового водонагревателя (АГВ). Продавец была доставлена в больницу.
Пожарные из Копейска оперативно прибыли на место, но их помощь не потребовалась. К счастью, возгорания после хлопка не произошло. Обстоятельства происшествия выясняются.
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