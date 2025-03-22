22 марта 2025
21 марта 2025

Челябинский магазин разорвало после взрыва газа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительно, взрыв произошел из-за газового котла
Предварительно, взрыв произошел из-за газового котла Фото:

В Еманжелинске (Челябинская область) местный магазин буквально разорвало после взрыва бытового газа. В результате хлопка госпитализировали продавца, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.   

«Взрыв газа произошел приблизительно в семь утра. Магазин разорвало напрочь», — сообщают местные жители в паблике «Подслушано в Еманжелинске» и выкладывают видео последствий ЧП.

В ГУ МЧС отмечают, что инцидент произошел в еманжелинском поселке Батуринский на улице Садовой. В одноэтажном магазине случился хлопок газовоздушной смеси из-за газового водонагревателя (АГВ). Продавец была доставлена в больницу. 

Пожарные из Копейска оперативно прибыли на место, но их помощь не потребовалась. К счастью, возгорания после хлопка не произошло. Обстоятельства происшествия выясняются. 

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В Еманжелинске (Челябинская область) местный магазин буквально разорвало после взрыва бытового газа. В результате хлопка госпитализировали продавца, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.    «Взрыв газа произошел приблизительно в семь утра. Магазин разорвало напрочь», — сообщают местные жители в паблике «Подслушано в Еманжелинске» и выкладывают видео последствий ЧП. В ГУ МЧС отмечают, что инцидент произошел в еманжелинском поселке Батуринский на улице Садовой. В одноэтажном магазине случился хлопок газовоздушной смеси из-за газового водонагревателя (АГВ). Продавец была доставлена в больницу.  Пожарные из Копейска оперативно прибыли на место, но их помощь не потребовалась. К счастью, возгорания после хлопка не произошло. Обстоятельства происшествия выясняются. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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