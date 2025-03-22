ХМАО вошел в топ самых выгодных направлений для путешествий в апреле

Югра заняла четвертую строчку рейтинга регионов страны, став одним из самых недорогих направлений для отдыха туристов в апреле. Такие данные URA.RU озвучили аналитики сервиса «Яндекс путешествия».
«Одним из самых выгодных регионов для отдыха в апреле 2025 года у туристов стал Ханты-Мансийский автономный округ — 4 место. Здесь средняя цена за ночь в отелях составляет 4 500 рублей», — сообщили эксперты. Путешествие в Югру начинают планировать в среднем за 70 дней, а останавливаются на два дня.
Аналитики проанализировали и отдых югорчан. Так туристы из Сургута чаще всего едут в Москву и Подмосковье — средняя стоимость ночи составляет 7 400 рублей, а бронировать поездки начинают за 65 дней.
По мнению экспертов, отдых в апреле интересен россиянам относительно недорогой стоимостью — средства размещения, стремясь привлечь гостей в межсезонье, предлагают более доступные варианты. В целом по России спрос на отдых в апреле за прошедший год вырос на 14%.
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