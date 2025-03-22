22 марта 2025
21 марта 2025

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра местами будут более 25 м/с
Порывы ветра местами будут более 25 м/с Фото:

На территории Тюменской области 23 и 24 марта ожидается штормовой ветер с порывами более 25 метров в секунду. Об этом жителей региона предупредили в региональном управлении МЧС.

«В Тюменской области до конца дня 23 марта и с сохранением ночью 24 марта местами ожидается очень сильный ветер с порывами 25 м/с и более», — опубликовано в telegram-канале ведомства. Также прогнозируется мокрый снег, метель и ухудшение видимости. На дорогах образуются гололед и снежные заносы.

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На территории Тюменской области 23 и 24 марта ожидается штормовой ветер с порывами более 25 метров в секунду. Об этом жителей региона предупредили в региональном управлении МЧС. «В Тюменской области до конца дня 23 марта и с сохранением ночью 24 марта местами ожидается очень сильный ветер с порывами 25 м/с и более», — опубликовано в telegram-канале ведомства. Также прогнозируется мокрый снег, метель и ухудшение видимости. На дорогах образуются гололед и снежные заносы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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