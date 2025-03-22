Челябинский шоумен Стас Ярушин обратился к фанатам с необычной просьбой

Шоумен Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, выложив в соцсетях ретро-фото из своего хоккейного прошлого, которое ему прислал его папа. В своем посте он предложил поклонникам найти его на снимке.
«На снимке — команда ХК „Восход“, одна из сильнейших в 90-х на областном уровне. Найдете меня на фото?» — написал Стас в своем telegram-канале, предлагая угадать его среди юных хоккеистов.
Ярушин признался, что в подростковом возрасте серьезно увлекался хоккеем и играл на довольно высоком уровне до 17-18 лет. Он с теплотой вспоминает то время, отмечая, что из «Восхода» вышли талантливые игроки, которые покорили даже НХЛ, как, например, Сергей Макаров.
Актер отметил, что хоккей навсегда остался в его сердце. Сегодня он продолжает следить за хоккейными баталиями, болея за родной челябинский «Трактор» в КХЛ.
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