22 марта 2025
21 марта 2025

Челябинский шоумен Стас Ярушин обратился к фанатам с необычной просьбой

Стас Ярушин просит поклонников найти его на фото среди юных хоккеистов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ярушин в молодости посвятил много времени игре в хоккей
Ярушин в молодости посвятил много времени игре в хоккей Фото:

Шоумен Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, выложив в соцсетях ретро-фото из своего хоккейного прошлого, которое ему прислал его папа. В своем посте он предложил поклонникам найти его на снимке. 

«На снимке — команда ХК „Восход“, одна из сильнейших в 90-х на областном уровне. Найдете меня на фото?» — написал Стас в своем telegram-канале, предлагая угадать его среди юных хоккеистов.

Ярушин признался, что в подростковом возрасте серьезно увлекался хоккеем и играл на довольно высоком уровне до 17-18 лет. Он с теплотой вспоминает то время, отмечая, что из «Восхода» вышли талантливые игроки, которые покорили даже НХЛ, как, например, Сергей Макаров.

Актер отметил, что хоккей навсегда остался в его сердце. Сегодня он продолжает следить за хоккейными баталиями, болея за родной челябинский «Трактор» в КХЛ. 

Стас Ярушин признался, что играл в хоккей на хорошем уровне до 18 лет.
Стас Ярушин признался, что играл в хоккей на хорошем уровне до 18 лет.
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шоумен Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, выложив в соцсетях ретро-фото из своего хоккейного прошлого, которое ему прислал его папа. В своем посте он предложил поклонникам найти его на снимке.  «На снимке — команда ХК „Восход“, одна из сильнейших в 90-х на областном уровне. Найдете меня на фото?» — написал Стас в своем telegram-канале, предлагая угадать его среди юных хоккеистов. Ярушин признался, что в подростковом возрасте серьезно увлекался хоккеем и играл на довольно высоком уровне до 17-18 лет. Он с теплотой вспоминает то время, отмечая, что из «Восхода» вышли талантливые игроки, которые покорили даже НХЛ, как, например, Сергей Макаров. Актер отметил, что хоккей навсегда остался в его сердце. Сегодня он продолжает следить за хоккейными баталиями, болея за родной челябинский «Трактор» в КХЛ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...