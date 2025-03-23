Песков: Путин разговаривал с Трампом наедине

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Песков заявил, что Путин был один во время разговора с Трампом
Песков заявил, что Путин был один во время разговора с Трампом Фото:
новость из сюжета
Телефонный разговор Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин вел последний телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом наедине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, [один]», — ответил представитель Кремля га вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, находился ли Путин один во время разговора. Видео с ответом Пескова опубликовано в telegram-канале корреспондента.

Кроме того, по словам пресс-секретаря президента РФ, в ходе телефонного общения между Путиным и Трампом установилась атмосфера полного доверия, открытости и конструктивности. Диалог проходил в абсолютно доверительной, откровенной и рабочей атмосфере, подчеркнул Песков.

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Президент России Владимир Путин вел последний телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом наедине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да, [один]», — ответил представитель Кремля га вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, находился ли Путин один во время разговора. Видео с ответом Пескова опубликовано в telegram-канале корреспондента. Кроме того, по словам пресс-секретаря президента РФ, в ходе телефонного общения между Путиным и Трампом установилась атмосфера полного доверия, открытости и конструктивности. Диалог проходил в абсолютно доверительной, откровенной и рабочей атмосфере, подчеркнул Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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