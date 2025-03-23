Песков: Путин разговаривал с Трампом наедине

Президент России Владимир Путин вел последний телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом наедине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да, [один]», — ответил представитель Кремля га вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, находился ли Путин один во время разговора. Видео с ответом Пескова опубликовано в telegram-канале корреспондента.
Кроме того, по словам пресс-секретаря президента РФ, в ходе телефонного общения между Путиным и Трампом установилась атмосфера полного доверия, открытости и конструктивности. Диалог проходил в абсолютно доверительной, откровенной и рабочей атмосфере, подчеркнул Песков.
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