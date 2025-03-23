Ефим и здоровье: что можно и нельзя делать 24 марта 2025

24 марта в России отмечают сразу несколько праздников. Одни из них — день борьбы с туберкулезом и депрессией, а также Ефимов день. Какие еще памятные даты приходятся на 24 марта 2025, приметы, традиции, что нельзя делать в этот день — в материале URA.RU
Международный день борьбы с туберкулезом
24 марта в мире отмечают день борьбы с туберкулезом. Праздник учредила ВОЗ в 1982 году. Дата не случайна — в 1882 году немецкий ученый Роберт Кох обнаружил возбудитель туберкулеза, что стало большим шагом в понимании и лечении этого заболевания. В 1887 году открылся первый противотуберкулезный диспансер. А в 1890 году Кох создал туберкулин, который продемонстрировал свое профилактическое и возможно лечебное действие. В 1921 году началась вакцинация БЦЖ, что сократило массовые заболевания.
В день борьбы с туберкулезом в России проводят открытые мероприятия в медицинских учреждениях, где людям показывают, как проявляется заболевание и как с ним бороться. Волонтеры распространяют информацию, а в учебных заведениях проводят конференции о профилактике заболевания.
О заболевании
Туберкулез — это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями. Основное поражение происходит в легких, но также может затрагивать кости, суставы, кожу и глаза. Это заболевание было распространено еще в древности, о чем свидетельствуют археологические находки.
Туберкулез передается в основном воздушно-капельным путем. К группе риска относятся дети, пожилые люди и больные ВИЧ. Важна своевременная диагностика и лечение для предотвращения распространения заболевания.
Профилактика
Лучшим способом профилактики является ежегодное медобследование и флюорография. Важно поддерживать здоровый образ жизни, заниматься физической активностью и проводить время на свежем воздухе.
Пять фактов о туберкулезе
- Туберкулез — одна из ведущих причин смерти в мире.
- Около трети мирового населения инфицирована бактерией туберкулеза, но не все заболевают.
- Современные штаммы туберкулеза устойчивы к большинству лекарств.
- Лечение требует длительного приема нескольких лекарств и иногда хирургического вмешательства.
- Существует шесть групп штаммов туберкулеза, и для эффективной борьбы с ним необходимо разрабатывать индивидуальные вакцины.
Международный день борьбы с депрессией
24 марта в России и других странах мира отмечается Международный день борьбы с депрессией. В 2025 году эта дата выпадает на понедельник. Этот праздник — неофициальный. Его инициировали врачи и специалисты в области психического здоровья, чтобы привлечь внимание к теме депрессии — одного из самых распространенных психических расстройств в мире.
По данным ВОЗ, после 40 лет с депрессивными состояниями сталкивается каждый десятый человек. В мире с этим заболеванием живут более 350 миллионов человек, около 8 миллионов — в России. Глобальные расходы на лечение депрессии и сопутствующих тревожных расстройств составляют около 1 триллиона долларов в год.
Главная цель праздника — повысить осведомленность о депрессии, ее причинах, симптомах и способах лечения. А также разрушать мифы и стигмы, которые до сих пор окружают психические расстройства.
В этот день проходят:
- лекции и семинары для широкой аудитории;
- встречи с психологами и психиатрами;
- бесплатные консультации;
- сбор средств на помощь людям с депрессией;
- тематические публикации в СМИ и соцсетях.
К инициативе подключаются врачи, преподаватели, студенты, волонтеры и благотворительные организации.
Что важно знать о депрессии
- Заболевание известно с древности — еще Гиппократ называл его меланхолией.
- Часто депрессия развивается после тяжёлых переживаний, гормональных изменений или на фоне хронического стресса.
- Женщины страдают чаще, особенно после родов. С послеродовой депрессией сталкивается каждая пятая мама.
- Уязвимы также подростки — чаще всего в возрасте от 10 до 16 лет.
- Для самодиагностики используют шкалу Занга — тест, разработанный американским психиатром Уильямом Зангом. Он помогает определить уровень тревожности и депрессии.
Народные праздники 24 марта 2025: Ефимов день
Ефимов день, который отмечают 24 марта, на Руси считали особой датой. Считалось, что именно с этого момента в природе начинается настоящее весеннее пробуждение — в березах запускается сокодвижение, прилетают первые птицы: зяблики и чибисы, а утро встречает «всполошенной зорькой».
Особое внимание в этот день уделяли кукушке — ее голос был связан с рядом поверий.
Приметы и наблюдения в Ефимов день:
- Услышал впервые кукушку — звони в монеты (буквально: брякни деньгами), чтобы весь год деньги водились.
- Если кукушка закуковала до появления листвы на деревьях, это считалось плохим знаком — к возможному голоду.
- Но в то же время такая "ранняя" кукушка сулила неудачу для воров — дом, где её услышали, считался под защитой.
- Работы в саду начинали именно на Ефимов день — это считалось благоприятным временем для начала весенних хлопот.
- Если ночью выпадал иней, это значило, что днем снега не будет.
- А вот пушистый иней обещал не только ясную погоду, но и тёплый, спокойный день.
- Заканчиваются холода к концу марта? Значит, лето будет теплым.
- Если в это время на полях появлялись мыши, это считали дурной приметой — к неурожаю.
Что нельзя делать на Ефимов день: народные запреты 24 марта
Предки верили, что 24 марта, в Ефимов день, нужно быть особенно осторожным в словах и поступках. С этим днем было связано несколько запретов, которые старались не нарушать, чтобы не накликать беду.
Основные запреты на 24 марта:
- Нельзя ссориться и ругаться — особенно в семье. Считалось, что конфликт в этот день может «затянуться» на весь год.
- Не давали деньги в долг — вместе с деньгами можно было «отдать» удачу и благополучие.
- Не жаловались на жизнь и не сетовали на судьбу — по поверью, жалобы в этот день усиливают беды.
- Не шумели и не поднимали крика на улице — особенно при первых звуках кукушки. Говорили, что можно спугнуть удачу.
- Не рубили деревья — особенно березы. Считалось, что в этот день дерево «просыпается», и вредить ему — к несчастью.
- Не игнорировали голос кукушки — нельзя было проходить мимо, не услышав, сколько раз она прокуковала. Это число якобы показывало, сколько лет осталось жить.
- Не оставляли мусор на участке или в доме — уборка в этот день считалась важной: чистота привлекала хорошую погоду и удачу в хозяйстве.
Православные праздники 24 марта: день Кипрской-Стромынской иконы Божией Матери
24 марта православные вспоминают чудотворную Кипрскую-Стромынскую икону Божией Матери — особо почитаемый образ, прославившийся в середине XIX века в селе Стромынь недалеко от Москвы.
Икона находилась в старой Николаевской церкви в Стромыни. После ее разборки в 1829 году образ перенесли в новый Успенский храм и установили над входом. В 1841 году тяжело больная девушка Марфа, жительница села, увидела во сне Богородицу, Которая велела принести икону домой и отслужить молебен с водоосвящением. После молитвы Марфа чудесным образом исцелилась. Это событие стало началом народного почитания образа. После исцеления к иконе начали приходить паломники из окрестностей. Люди молились и получали помощь: исцелялись от болезней, укреплялись духовно. По благословению митрополита Филарета Московского, икону установили в храме на видном месте, украсили серебряной ризой, а молебны перед ней стали регулярными.
На иконе Богородица изображена на троне в короне, по бокам — два ангела, внизу — священномученик Антипа и мученица Фотиния, молящиеся перед Пресвятой Девой. Сегодня Кипрская-Стромынская икона остается святыней для верующих, к ней обращаются за помощью и утешением.
Кто из знаменитостей родился 24 марта
- Джессика Честейн (1977) — американская актриса, известная ролями в фильмах «Прислуга», «Самый жестокий год» и «Древо жизни»
- Джим Парсонс (1973) — американский актер, известный своей работой в телесериале «Теория Большого взрыва».
- Андрей Мерзликин (1981) — российский актер, звезда фильма «Бумер».
- Виктория Толстоганова (1972) — российская актриса, известная ролью снайпера Ольги в картине «На безымянной высоте», а также «Грозовых воротах», «Снежном ангеле», «Чемпионах», «Палаче».
- Александр Серов (1951) — знаменитый советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации.
Кто отмечает именины 24 марта
На 24 марта в православной традиции именины отмечают в честь следующих святых:
- Василий (Иерусалимский)
- Георгий (Ираклийский)
- Ефим (Кипрский)
- Иван (Первомученик, сын Златоуста)
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