Как россияне будут работать и отдыхать в течение 2025 года: выходные и праздничные дни

В 2025 году для жителей страны правительство РФ утвердило 247 рабочих дней. Остальные 118 дней приходятся на выходные и праздники, что составляет 32,3% от целого года. Какие дополнительные дни отдыха предусмотрены в предстоящем году и какие дополнительные трудовые дни нас ожидают — разбираем в материале URA.RU.
Когда еще дополнительные дни отдыха предусмотрены в 2025 году
В 2025 году в России предусмотрены дополнительные дни отдыха благодаря как официальным праздникам, так и переносу выходных. Каждое год кабмин РФ утверждает производственный календарь, включая новогодние каникулы и другие праздничные даты. Из-за совпадения выходных с праздничными днями, продолжительность дополнительных дней отдыха ежегодно меняется.
Новогодние выходные в этот раз длятся десять дней, подарив гражданам почти полноценный отпуск. Последний рабочий день перед праздниками — суббота, 28 декабря 2024 года, который по усмотрению работодателей мог быть сокращенным. На работу люди с пятидневным графиком выйдут в четверг, 9 января 2025 года.
После зимних каникул следующими нерабочими днями станут даты, связанные с Днем защитника Отечества. В 2024 году празднование состоится с 22 по 23 февраля, а поскольку 23 февраля, выпадающее на воскресенье, за него отдых будет перенесен на 8 мая.
Международный женский день в 2025 году выпадает на субботу, что означает перенос выходного на пятницу, 13 июня. Накануне праздника, 7 марта, рабочий день будет на час короче.
Майские праздники принесут россиянам восемь дней отдыха. Сначала с 1 по 4 мая отметим Праздник Весны и Труда. Затем, с 8 по 11 мая, граждане будут отдыхать, отмечая День Победы.
День России, 12 июня, предоставит возможность передышки в середине рабочей недели. В июне россияне будут отдыхать с 12 по 15 число. А в ноябре, благодаря Дню народного единства, выходными станут дни с 2 по 4 ноября 2025 года. Завершит год очередная порция каникул, начинающаяся 31 декабря 2025 года.
Законные выходные и дополнительные трудовые дни в 2025 году
Для удобства публикуем полный перечень всех дополнительных выходных и рабочих дней в виде одного списка на предстоящий год:
- Новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января 2025 года.
- День защитника Отечества будет отмечаться 23 февраля 2025 года.
- Международный женский день выпадает на 8 марта 2025 года.
- В честь Праздника Весны и Труда россияне могут отдохнуть с 1 по 4 мая 2025 года.
- День Победы будет выходным с 8 по 11 мая 2025 года.
- День России дарит выходные с 12 по 15 июня 2025 года.
- День народного единства отметят с 2 по 4 ноября 2025 года.
- Новый год начнется отдыхом с 31 декабря 2025 года.
В течение 2025 года предусмотрена только одна неделя с шестью рабочими днями. Она выпадает с 27 октября по 1 ноября.
Как будут оплачиваться праздники
Независимо от количества рабочих или праздничных дней в каждом месяце, сотрудник должен получать свою зарплату в полном размере. Таким образом, оплата труда остается стабильной, вне зависимости от того, больше или меньше рабочих дней в данном месяце по сравнению с другими.
Работа в выходные и праздничные дни должна оплачиваться по ставке не ниже двойного оклада. Вместо этого, по взаимному согласию с работником, может быть предоставлен дополнительный свободный день.
Глава 19 Трудового кодекса Российской Федерации регулирует правила предоставления отпусков, благодаря которым каждый сотрудник имеет право на основной оплачиваемый отпуск. При этом сохраняются как средний заработок сотрудника, так и его должность. Обычно основной отпуск составляет 28 календарных дней, включая выходные — субботу и воскресенье.
Часто брать отпуск, совпадающий с праздничными выходными, не совсем выгодно. Согласно положениям Трудового кодекса, такие праздничные дни не засчитываются в расчет отпускных и не оплачиваются. Это означает, что отпуск, который выпадает на государственные праздники, будет длиннее, но сумма выплат за него будет меньше.
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