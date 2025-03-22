Жога приехал на Ямал 20 марта
Поездка полпред президента РФ в УрФО Жоги на Ямал завершилась. В Салехард он прибыл 20 марта. В своем личном telegram-канале политик опубликовал видео с памятными моментами.
«Завершилась поездка на Ямал в рамках программы обучения „Время героев“. Сделал короткий ролик на память об этих днях», — поделился Жога.
Двухминутный ролик посвящен открытию программы «Время героев», Дню оленевода в Салехарде, а также встрече с первым заместителем руководителя Администрации президента Сергеем Кириенко. Кадры сопровождаются музыкальной композицией о молодежной команде Ямала и ее будущем.
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