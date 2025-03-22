22 марта 2025
21 марта 2025

Полпред Жога поделился памятными моментами поездки на Ямал. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жога приехал на Ямал 20 марта
Жога приехал на Ямал 20 марта Фото:

Поездка полпред президента РФ в УрФО Жоги на Ямал завершилась. В Салехард он прибыл 20 марта. В своем личном telegram-канале политик опубликовал видео с памятными моментами.

«Завершилась поездка на Ямал в рамках программы обучения „Время героев“. Сделал короткий ролик на память об этих днях», — поделился Жога.

Двухминутный ролик посвящен открытию программы «Время героев», Дню оленевода в Салехарде, а также встрече с первым заместителем руководителя Администрации президента Сергеем Кириенко. Кадры сопровождаются музыкальной композицией о молодежной команде Ямала и ее будущем.

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Поездка полпред президента РФ в УрФО Жоги на Ямал завершилась. В Салехард он прибыл 20 марта. В своем личном telegram-канале политик опубликовал видео с памятными моментами. «Завершилась поездка на Ямал в рамках программы обучения „Время героев“. Сделал короткий ролик на память об этих днях», — поделился Жога. Двухминутный ролик посвящен открытию программы «Время героев», Дню оленевода в Салехарде, а также встрече с первым заместителем руководителя Администрации президента Сергеем Кириенко. Кадры сопровождаются музыкальной композицией о молодежной команде Ямала и ее будущем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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