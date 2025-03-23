Бастрыкин поручил разобраться с нападениями на подростков в Москве

В одном из округов российской столицы произошли нападения на подростков со стороны участников этнической группировки. Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве начало процессуальную проверку этих инцидентов по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.
«В социальных медиа сообщается о фактах нападения участников этнической группировки на подростков в Юго-Восточном административном округе в городе Москве. По данному факту ГСУ СК России по городу Москве организована процессуальная проверка», — написали на официальном сайте СК.
Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Александру Стрижову доложить о ходе и результатах доследственной проверки. Контроль за выполнением поручения возложен на центральный аппарат СК.
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