Клубы черного дыма видны со всех частей города
В Салехарде (ЯНАО) на улице Объздной днем 23 марта загорелся строящийся объект. По данным окружного Управления МЧС, пожар охватил все здание.
«В 16 часов 39 минут в пожарно-спасательную часть города Салехарда поступило сообщение о возгорании в строящемся здании по адресу — Объездная, 7. По предварительной информации горит по всей площади», — сообщили в telegram-канале ведомства. В МЧС информация о пострадавших на данный момент не поступала.
По кадрам очевидцев, пожар очень крупный. Черные клубы дыма видны даже гостям праздника День оленевода на берегу Полябты.
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