22 марта 2025
21 марта 2025

В Салехарде сильный пожар охватил строящееся здание. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клубы черного дыма видны со всех частей города
Клубы черного дыма видны со всех частей города Фото:

В Салехарде (ЯНАО) на улице Объздной днем 23 марта загорелся строящийся объект. По данным окружного Управления МЧС, пожар охватил все здание.

«В 16 часов 39 минут в пожарно-спасательную часть города Салехарда поступило сообщение о возгорании в строящемся здании по адресу — Объездная, 7. По предварительной информации горит по всей площади», — сообщили в telegram-канале ведомства. В МЧС информация о пострадавших на данный момент не поступала.

По кадрам очевидцев, пожар очень крупный. Черные клубы дыма видны даже гостям праздника День оленевода на берегу Полябты.

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В Салехарде (ЯНАО) на улице Объздной днем 23 марта загорелся строящийся объект. По данным окружного Управления МЧС, пожар охватил все здание. «В 16 часов 39 минут в пожарно-спасательную часть города Салехарда поступило сообщение о возгорании в строящемся здании по адресу — Объездная, 7. По предварительной информации горит по всей площади», — сообщили в telegram-канале ведомства. В МЧС информация о пострадавших на данный момент не поступала. По кадрам очевидцев, пожар очень крупный. Черные клубы дыма видны даже гостям праздника День оленевода на берегу Полябты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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