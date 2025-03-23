В Ростове-на-Дону введен режим ЧС из-за падения беспилотников ВСУ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ростове-на-Дону упал беспилотник ВСУ
В Ростове-на-Дону упал беспилотник ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростове-на-Дону, а также в Сальском, Тарасовском и Морозовском районах Ростовской области из-за падения беспилотников Вооруженных сил Украины в минувшие выходные. В результате атак пострадали жилые дома, здания и автомобиль, один человек погиб, двое ранены, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. 

«На территории падения беспилотников в эти выходные режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах — до устранения всех последствий отраженных атак», — говорится в telegram-канале Слюсаря. По его словам, в Ростове-на-Дону в доме №49 по улице Горсоветская повреждено 31 окно в 16 квартирах и частично разрушена стена. Угрозы обрушения нет, тепловой контур временно закрыт, восстановительные работы начнутся 24 марта. Двое пострадавших получили помощь: один отпущен домой, второй остается в БСМП. Всем пострадавшим выплатят компенсации.

В Сальске в ночь на 22 марта беспилотники повредили окна в магазине «Изумруд», художественном музее и квартире на улице Ленина, 10. На перекрестке улиц Ворошилова и Ленина образовалась воронка. Пострадавших нет, тепловой контур восстановлен, на ремонт музея выделят средства из резервного фонда. В Тарасовском районе взрывной волной выбило стекла в двух домах хутора Каюкова, жертв нет. В Морозовском районе на трассе сгорел автомобиль от падения БПЛА, погиб 42-летний москвич, возвращавшийся из Краснодарского края. На месте работают взрывотехники и правоохранители. Семье погибшего окажут материальную помощь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростове-на-Дону, а также в Сальском, Тарасовском и Морозовском районах Ростовской области из-за падения беспилотников Вооруженных сил Украины в минувшие выходные. В результате атак пострадали жилые дома, здания и автомобиль, один человек погиб, двое ранены, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.  «На территории падения беспилотников в эти выходные режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах — до устранения всех последствий отраженных атак», — говорится в telegram-канале Слюсаря. По его словам, в Ростове-на-Дону в доме №49 по улице Горсоветская повреждено 31 окно в 16 квартирах и частично разрушена стена. Угрозы обрушения нет, тепловой контур временно закрыт, восстановительные работы начнутся 24 марта. Двое пострадавших получили помощь: один отпущен домой, второй остается в БСМП. Всем пострадавшим выплатят компенсации. В Сальске в ночь на 22 марта беспилотники повредили окна в магазине «Изумруд», художественном музее и квартире на улице Ленина, 10. На перекрестке улиц Ворошилова и Ленина образовалась воронка. Пострадавших нет, тепловой контур восстановлен, на ремонт музея выделят средства из резервного фонда. В Тарасовском районе взрывной волной выбило стекла в двух домах хутора Каюкова, жертв нет. В Морозовском районе на трассе сгорел автомобиль от падения БПЛА, погиб 42-летний москвич, возвращавшийся из Краснодарского края. На месте работают взрывотехники и правоохранители. Семье погибшего окажут материальную помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...