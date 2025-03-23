Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростове-на-Дону, а также в Сальском, Тарасовском и Морозовском районах Ростовской области из-за падения беспилотников Вооруженных сил Украины в минувшие выходные. В результате атак пострадали жилые дома, здания и автомобиль, один человек погиб, двое ранены, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«На территории падения беспилотников в эти выходные режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах — до устранения всех последствий отраженных атак», — говорится в telegram-канале Слюсаря. По его словам, в Ростове-на-Дону в доме №49 по улице Горсоветская повреждено 31 окно в 16 квартирах и частично разрушена стена. Угрозы обрушения нет, тепловой контур временно закрыт, восстановительные работы начнутся 24 марта. Двое пострадавших получили помощь: один отпущен домой, второй остается в БСМП. Всем пострадавшим выплатят компенсации.
В Сальске в ночь на 22 марта беспилотники повредили окна в магазине «Изумруд», художественном музее и квартире на улице Ленина, 10. На перекрестке улиц Ворошилова и Ленина образовалась воронка. Пострадавших нет, тепловой контур восстановлен, на ремонт музея выделят средства из резервного фонда. В Тарасовском районе взрывной волной выбило стекла в двух домах хутора Каюкова, жертв нет. В Морозовском районе на трассе сгорел автомобиль от падения БПЛА, погиб 42-летний москвич, возвращавшийся из Краснодарского края. На месте работают взрывотехники и правоохранители. Семье погибшего окажут материальную помощь.
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