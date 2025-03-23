Балицкий жестко прокомментировал удары ВСУ по энергетической инфраструктуре Запорожской области

Балицкий: на Украине правят неуправляемые боевики
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ВСУ доказали свою террористическую природу, заявил Балицкий
ВСУ доказали свою террористическую природу, заявил Балицкий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Атаки Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру Запорожской области подтверждают террористическую природу киевского режима, где правят «неуправляемые боевики», неспособные к мирным договоренностям. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Украинские атаки на энергетическую инфраструктуру Запорожской области не прекращаются, что еще раз доказывает террористическую природу киевских боевиков, которые не готовы к мирным инициативам и склонны к постоянным провокациям», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он отметил, что киевский режим демонстрирует полную недоговороспособность, и добавил, что там правят неуправляемые боевики.

Уточняется, что в результате недавнего артиллерийского обстрела гражданской инфраструктуры Пологовского муниципального округа без электроснабжения остались 11 тысяч абонентов. Аварийные бригады работают в усиленном режиме, несмотря на сохраняющуюся угрозу повторных ударов.

Ранее сообщалось, что в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в Пологовском районе Запорожской области была повреждена электроподстанция. В связи с этим инцидентом уже начались работы по восстановлению электроснабжения в регионе. Предварительные данные указывают на отсутствие жертв среди гражданского населения. Система водоснабжения работает в обычном режиме.

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Атаки Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру Запорожской области подтверждают террористическую природу киевского режима, где правят «неуправляемые боевики», неспособные к мирным договоренностям. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий. «Украинские атаки на энергетическую инфраструктуру Запорожской области не прекращаются, что еще раз доказывает террористическую природу киевских боевиков, которые не готовы к мирным инициативам и склонны к постоянным провокациям», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он отметил, что киевский режим демонстрирует полную недоговороспособность, и добавил, что там правят неуправляемые боевики. Уточняется, что в результате недавнего артиллерийского обстрела гражданской инфраструктуры Пологовского муниципального округа без электроснабжения остались 11 тысяч абонентов. Аварийные бригады работают в усиленном режиме, несмотря на сохраняющуюся угрозу повторных ударов. Ранее сообщалось, что в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в Пологовском районе Запорожской области была повреждена электроподстанция. В связи с этим инцидентом уже начались работы по восстановлению электроснабжения в регионе. Предварительные данные указывают на отсутствие жертв среди гражданского населения. Система водоснабжения работает в обычном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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