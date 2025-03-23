Балицкий жестко прокомментировал удары ВСУ по энергетической инфраструктуре Запорожской области

Атаки Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру Запорожской области подтверждают террористическую природу киевского режима, где правят «неуправляемые боевики», неспособные к мирным договоренностям. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Украинские атаки на энергетическую инфраструктуру Запорожской области не прекращаются, что еще раз доказывает террористическую природу киевских боевиков, которые не готовы к мирным инициативам и склонны к постоянным провокациям», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он отметил, что киевский режим демонстрирует полную недоговороспособность, и добавил, что там правят неуправляемые боевики.
Уточняется, что в результате недавнего артиллерийского обстрела гражданской инфраструктуры Пологовского муниципального округа без электроснабжения остались 11 тысяч абонентов. Аварийные бригады работают в усиленном режиме, несмотря на сохраняющуюся угрозу повторных ударов.
Ранее сообщалось, что в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в Пологовском районе Запорожской области была повреждена электроподстанция. В связи с этим инцидентом уже начались работы по восстановлению электроснабжения в регионе. Предварительные данные указывают на отсутствие жертв среди гражданского населения. Система водоснабжения работает в обычном режиме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.