Невозможно сдержать эмоции, когда речь идет о том, чтобы убедить женщин не делать аборты. Об этом рассказала акушер из Шатрово (Курганская область) Людмила Долгова.
«Мамы, которых удалось отговорить от абортов, не пожалели об этом. В числе спасенных в прошлом году малышей в Шатрово оказалась двойня», — сообщила Долгова. Она не смогла сдержать слез и расплакалась. Видео опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально».
В Курганской области за последние шесть лет родились почти 2200 малышей, мамы которых планировали прервать беременность. Сохранить жизнь помогла работа по профилактике абортов, которую выполняют акушеры-гинекологи и специалисты кабинетов медико-социальной помощи.
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