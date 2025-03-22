22 марта 2025

Акушер Долгова расплакалась, когда вспомнила как отговаривала курганских женщин от абортов. Видео

Акушер Долгова: курганские женщины отказываются от абортов
© Служба новостей «URA.RU»
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В семьях рождаются дети
В семьях рождаются дети Фото:

Невозможно сдержать эмоции, когда речь идет о том, чтобы убедить женщин не делать аборты. Об этом рассказала акушер из Шатрово (Курганская область) Людмила Долгова.

«Мамы, которых удалось отговорить от абортов, не пожалели об этом. В числе спасенных в прошлом году малышей в Шатрово оказалась двойня», — сообщила Долгова. Она не смогла сдержать слез и расплакалась. Видео опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально».

В Курганской области за последние шесть лет родились почти 2200 малышей, мамы которых планировали прервать беременность. Сохранить жизнь помогла работа по профилактике абортов, которую выполняют акушеры-гинекологи и специалисты кабинетов медико-социальной помощи. 

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Невозможно сдержать эмоции, когда речь идет о том, чтобы убедить женщин не делать аборты. Об этом рассказала акушер из Шатрово (Курганская область) Людмила Долгова. «Мамы, которых удалось отговорить от абортов, не пожалели об этом. В числе спасенных в прошлом году малышей в Шатрово оказалась двойня», — сообщила Долгова. Она не смогла сдержать слез и расплакалась. Видео опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально». В Курганской области за последние шесть лет родились почти 2200 малышей, мамы которых планировали прервать беременность. Сохранить жизнь помогла работа по профилактике абортов, которую выполняют акушеры-гинекологи и специалисты кабинетов медико-социальной помощи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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