США планируют сосредоточиться на конкретных вопросах для сближения России и Украины и прекращения гибели людей. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
«Наша задача состоит в том, чтобы по указанию президента [США Дональда Трампа] сосредоточиться на конкретных вопросах, сблизить стороны и прекратить гибель людей. Таков план», — отметил Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. Он подчеркнул, что в настоящее время США довольно эффективно придерживаются данного плана, а после 24 марта будет объявлено о значительном прогрессе.
Уиткофф также подчеркнул, что в любой конфликтной ситуации присутствуют различные точки зрения и интересы. «Никогда не бывает так, что есть лишь черное и белое, как это хотели бы представить. С обеих сторон есть претензии», — добавил он.
Российско-американские переговоры пройдут 24 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Основной их темой станет возобновление черноморской зерновой инициативы.
Президент России Владимир Путин и Трамп созвонились 18 марта и обсудили конфликт на Украине. В частности, глава РФ согласился на инициативу о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Сразу после этого российским войска был отдан соответствующий приказ, они сбили дроны, поднятые в воздух для ударов по инфраструктуре Украины. До сих пор Москва воздерживается от ударов по энергетике противника. А Киев, в свою очередь, многократно нарушил данную сделку, ударив по целому ряду объектов российской энергетики.
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