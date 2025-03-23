Уиткофф раскрыл план Вашингтона по урегулированию на Украине

Уиткофф: Трамп хочет сблизить стороны и прекратить гибель людей
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Вашингтон собирается сблизить Москву и Киев для урегулирования конфликта
Вашингтон собирается сблизить Москву и Киев для урегулирования конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США планируют сосредоточиться на конкретных вопросах для сближения России и Украины и прекращения гибели людей. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

«Наша задача состоит в том, чтобы по указанию президента [США Дональда Трампа] сосредоточиться на конкретных вопросах, сблизить стороны и прекратить гибель людей. Таков план», — отметил Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. Он подчеркнул, что в настоящее время США довольно эффективно придерживаются данного плана, а после 24 марта будет объявлено о значительном прогрессе.

Уиткофф также подчеркнул, что в любой конфликтной ситуации присутствуют различные точки зрения и интересы. «Никогда не бывает так, что есть лишь черное и белое, как это хотели бы представить. С обеих сторон есть претензии», — добавил он.

Российско-американские переговоры пройдут 24 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Основной их темой станет возобновление черноморской зерновой инициативы.

Президент России Владимир Путин и Трамп созвонились 18 марта и обсудили конфликт на Украине. В частности, глава РФ согласился на инициативу о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Сразу после этого российским войска был отдан соответствующий приказ, они сбили дроны, поднятые в воздух для ударов по инфраструктуре Украины. До сих пор Москва воздерживается от ударов по энергетике противника. А Киев, в свою очередь, многократно нарушил данную сделку, ударив по целому ряду объектов российской энергетики.

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США планируют сосредоточиться на конкретных вопросах для сближения России и Украины и прекращения гибели людей. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. «Наша задача состоит в том, чтобы по указанию президента [США Дональда Трампа] сосредоточиться на конкретных вопросах, сблизить стороны и прекратить гибель людей. Таков план», — отметил Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. Он подчеркнул, что в настоящее время США довольно эффективно придерживаются данного плана, а после 24 марта будет объявлено о значительном прогрессе. Уиткофф также подчеркнул, что в любой конфликтной ситуации присутствуют различные точки зрения и интересы. «Никогда не бывает так, что есть лишь черное и белое, как это хотели бы представить. С обеих сторон есть претензии», — добавил он. Российско-американские переговоры пройдут 24 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Основной их темой станет возобновление черноморской зерновой инициативы. Президент России Владимир Путин и Трамп созвонились 18 марта и обсудили конфликт на Украине. В частности, глава РФ согласился на инициативу о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Сразу после этого российским войска был отдан соответствующий приказ, они сбили дроны, поднятые в воздух для ударов по инфраструктуре Украины. До сих пор Москва воздерживается от ударов по энергетике противника. А Киев, в свою очередь, многократно нарушил данную сделку, ударив по целому ряду объектов российской энергетики.
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