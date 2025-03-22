В ЯНАО закрыто движение на двух трассах

На трассах из-за метели и ветра очень низкая видимость
На Ямале вечером 23 марта остановлено движение на дороге, ведущей в Ноябрьск, а также границе ЯНАО и Муравленко. Об ограничении сообщили в окружном дептрансе.
«Внимание! Закрыты дороги: подъезд к Ноябрьску и граница ЯНАО — Муравленко», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сообщение опубликовано вечером 23 марта.
Причиной ограничений стали погодные условия. В регионе местами сильный ветер и метель, низкая видимость и переметы на дорогах. Сроки закрытия трасс не называются.
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