22 марта 2025
21 марта 2025

В ЯНАО закрыто движение на двух трассах

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассах из-за метели и ветра очень низкая видимость
На трассах из-за метели и ветра очень низкая видимость Фото:

На Ямале вечером 23 марта остановлено движение на дороге, ведущей в Ноябрьск, а также границе ЯНАО и Муравленко. Об ограничении сообщили в окружном дептрансе.

«Внимание! Закрыты дороги: подъезд к Ноябрьску и граница ЯНАО — Муравленко», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сообщение опубликовано вечером 23 марта.

Причиной ограничений стали погодные условия. В регионе местами сильный ветер и метель, низкая видимость и переметы на дорогах. Сроки закрытия трасс не называются.

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На Ямале вечером 23 марта остановлено движение на дороге, ведущей в Ноябрьск, а также границе ЯНАО и Муравленко. Об ограничении сообщили в окружном дептрансе. «Внимание! Закрыты дороги: подъезд к Ноябрьску и граница ЯНАО — Муравленко», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сообщение опубликовано вечером 23 марта. Причиной ограничений стали погодные условия. В регионе местами сильный ветер и метель, низкая видимость и переметы на дорогах. Сроки закрытия трасс не называются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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