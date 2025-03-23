В ЯНАО из-за массового ДТП перекрыли участок трассы Сургут — Салехард

В ЯНАО полностью перекрыли движение на участке федеральной трассы Сургут — Салехард из-за массового ДТП. Проезд закрыт от поста ДПС «Карамовский» в южную сторону, сообщили в Госавтоинспекции региона.
«В сторону юга на посту ДПС „Карамовском“ закрыто движение транспортных средств в связи с массовым дорожно-транспортным происшествием», — рассказали в telegram-канале Госавтоинспекции. Авария, из-за которой перекрыли дорогу случилась в ХМАО. Несколько машин столкнулись в Сургутском районе на 189 километре трассы Сургут — Салехард.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО из-за плохой погоды закрыли две трассы. С вечера 23 марта движение остановили от границы ЯНАО до Муравленко и подъезд к Ноябрьску.
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