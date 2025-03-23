23 марта 2025

В ЯНАО из-за массового ДТП перекрыли участок трассы Сургут — Салехард

© Служба новостей «URA.RU»
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Массовое ДТП, из-за которого закрыли трассу, случилось в ХМАО
Массовое ДТП, из-за которого закрыли трассу, случилось в ХМАО Фото:

В ЯНАО полностью перекрыли движение на участке федеральной трассы Сургут — Салехард из-за массового ДТП. Проезд закрыт от поста ДПС «Карамовский» в южную сторону, сообщили в Госавтоинспекции региона. 

«В сторону юга на посту ДПС „Карамовском“ закрыто движение транспортных средств в связи с массовым дорожно-транспортным происшествием»,  — рассказали в telegram-канале Госавтоинспекции. Авария, из-за которой перекрыли дорогу случилась в ХМАО. Несколько машин столкнулись в Сургутском районе на 189 километре трассы Сургут — Салехард.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО из-за плохой погоды закрыли две трассы. С вечера 23 марта движение остановили от границы ЯНАО до Муравленко и подъезд к Ноябрьску. 

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В ЯНАО полностью перекрыли движение на участке федеральной трассы Сургут — Салехард из-за массового ДТП. Проезд закрыт от поста ДПС «Карамовский» в южную сторону, сообщили в Госавтоинспекции региона.  «В сторону юга на посту ДПС „Карамовском“ закрыто движение транспортных средств в связи с массовым дорожно-транспортным происшествием»,  — рассказали в telegram-канале Госавтоинспекции. Авария, из-за которой перекрыли дорогу случилась в ХМАО. Несколько машин столкнулись в Сургутском районе на 189 километре трассы Сургут — Салехард. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО из-за плохой погоды закрыли две трассы. С вечера 23 марта движение остановили от границы ЯНАО до Муравленко и подъезд к Ноябрьску. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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