23 марта 2025
22 марта 2025

Курганцы закупили на ярмарках товаров на 2,3 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Большую часть купленного составляют продовольственные товары
Большую часть купленного составляют продовольственные товары Фото:

Курганцы за прошлый год купили на ярмарках различные товары на сумму 2,3 млрд рублей. Об этом сообщает Свердловскстат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Курганской области за 2024 год состоялось 534 ярмарочных мероприятия, где было создано 9,7 тысяч торговых мест. Жители приобрели товаров на сумму 2,3 млрд рублей», — сообщил Свердловскстат.

Большинство проводимых в Курганской области ярмарок универсальные. Они предлагают как продовольственные, так и непродовольственные товары.

Для сравнения — расходы из бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство Кургана в прошлом году составили около 1,2 млрд рублей. Финансирование дорожного хозяйства обходится городскому бюджету примерно в 2,7 млрд.

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Курганцы за прошлый год купили на ярмарках различные товары на сумму 2,3 млрд рублей. Об этом сообщает Свердловскстат на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В Курганской области за 2024 год состоялось 534 ярмарочных мероприятия, где было создано 9,7 тысяч торговых мест. Жители приобрели товаров на сумму 2,3 млрд рублей», — сообщил Свердловскстат. Большинство проводимых в Курганской области ярмарок универсальные. Они предлагают как продовольственные, так и непродовольственные товары. Для сравнения — расходы из бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство Кургана в прошлом году составили около 1,2 млрд рублей. Финансирование дорожного хозяйства обходится городскому бюджету примерно в 2,7 млрд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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