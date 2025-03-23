Курганцы закупили на ярмарках товаров на 2,3 млрд рублей

Курганцы за прошлый год купили на ярмарках различные товары на сумму 2,3 млрд рублей. Об этом сообщает Свердловскстат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«В Курганской области за 2024 год состоялось 534 ярмарочных мероприятия, где было создано 9,7 тысяч торговых мест. Жители приобрели товаров на сумму 2,3 млрд рублей», — сообщил Свердловскстат.
Большинство проводимых в Курганской области ярмарок универсальные. Они предлагают как продовольственные, так и непродовольственные товары.
Для сравнения — расходы из бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство Кургана в прошлом году составили около 1,2 млрд рублей. Финансирование дорожного хозяйства обходится городскому бюджету примерно в 2,7 млрд.
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